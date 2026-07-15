Los comerciantes de Ibiza reclaman una parada de autobús junto al Mercat Nou

Las asociaciones de comerciantes de Eivissa Centre han reclamado al Ayuntamiento que vuelva a habilitar una parada de autobús en la zona del Mercat Nou y el Parc de la Pau para todas las líneas, después de que este punto se eliminara con la reforma de la avenida Isidor Macabich.

Representantes del sector se han reunido este miércoles en la sede de la Pimeef para consensuar una petición que consideran imprescindible para recuperar el tránsito de clientes y dinamizar la actividad económica de esta parte de la ciudad.

Los comerciantes aseguran que la desaparición de la parada ha resultado «claramente perjudicial» para los negocios de la zona, incluido el Mercat Nou, y recuerdan que los responsables municipales de Movilidad conocen esta reivindicación desde hace tiempo sin que hasta ahora se haya atendido.

A su juicio, recuperar este punto de transporte público mejoraría la accesibilidad de los clientes, reduciría los problemas de tráfico y aparcamiento y favorecería una movilidad más sostenible.

Caída de ventas desde la reforma

La petición se produce después de meses de quejas de los establecimientos de Isidor Macabich por la pérdida de tránsito peatonal. Los comerciantes sostienen que la escasez de paradas de autobús ha alejado tanto a turistas como a residentes procedentes de otros puntos de la isla.

Adelaida Molina, propietaria de la tienda de ropa Adelaida, ya advertía de que «sin paradas de autobús, la zona de la avenida Isidor Macabich se morirá y acabarán cerrando todos los negocios», debido a una caída continuada de las ventas.

Alexandra Álvarez, encargada de la Perfumería Clapés, también advirtió de la reducción del movimiento en una avenida que tradicionalmente había sido una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. Según sus cálculos, las ventas del establecimiento han descendido entre un 40% y un 50%. La encargada lamentaba que la capacidad para captar nuevos compradores se haya reducido prácticamente a quienes residen en las inmediaciones.

Las asociaciones esperan ahora que la petición conjunta presentada desde la Pimeef sirva para que el Ayuntamiento reconsidere la distribución de las líneas y recupere una parada que consideran estratégica para revitalizar el entorno del Mercat Nou y la avenida Isidor Macabich.