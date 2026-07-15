El barco con residuos de Ibiza hacia Mallorca ya puede zarpar: la naviera subsana los problemas de seguridad

Con tres horas de retraso y en un ambiente de absoluto desconcierto, la naviera Baleària ha anunciado la inminente salida de su buque mercante 'Al Andalus Express' del puerto ibicenco de es Botafoc hacia el de Palma, donde dejará los primeros camiones cargados con residuos generados en Ibiza para que sean tratados en la incineradora de Son Reus, una planta construida con fondos públicos (la financió el Govern balear) hace más de dos décadas y que entró en funcionamiento en junio de 1996. Esto es posible gracias al acuerdo que alcanzaron hace unos meses los consells de Ibiza y Mallorca.

Desde Baleària, la primera naviera española, explicaron que ya se han subsanado las deficiencias que había detectado la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera durante una inspección. Por lo que ahora se está procediendo a cargar los camiones que trasladan en balas los residuos en las bodegas del carguero, que posteriormente podrá poner rumbo a Mallorca.

Según había confirmado a media tarde el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, el 'Al Andalus Express había sido "inmovilizado por motivos de seguridad" en el muelle de es Botafoc en el que permanece todavía amarrado, y desde donde estaba previsto que zarpara esta tarde con destino al puerto de Palma a las 18 horas.

Gascón explicaba que, tras una inspección al barco, habían detectado que se vulneran "una serie de normas de obligado cumplimiento", por lo que habían "parado" el barco por "deficiencias graves que afectan a la seguridad". Preguntado sobre la posibilidad de que el buque pueda zarpar esta tarde, Gascón no lo descartaba, como finalmente ha ocurrido: "Es posible que zarpe. Si acreditan todas las rectificaciones oportunas, permitiremos que salgan de nuevo a desarrollar su actividad comercial".

En cuanto a estos incumplimientos, indica que están relacionados con "convenios internacionales que tienen que ver con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, etcétera...". "Tenemos que hacer nuestro trabajo y queremos que la naviera, que ha colaborado en todo, pueda retomar cuanto antes su actividad".

Está previsto, dentro de este plan piloto, que el ‘Al Andalus Express’ porte en sus bodegas, como máximo, siete camiones tauliner durante cinco días a la semana, vehículos que circularán por Mallorca en horario nocturno con el fin de afectar lo mínimo al tráfico y reducir las molestias por ruidos y olores.

Tres horas después de lo previsto, todo está listo para que el barco lleve a cabo el primer traslado de residuos desde el vertedero de Ca na Putxa hacia Son Reus dentro del plan piloto puesto en marcha por el Consell de Ibiza, que preside el popular Vicent Marí.