Sucesos
Espectacular accidente en Ibiza: un coche se estrella contra una pared en Santa Eulària
El turismo se salió de la carretera y termió sobre la valla de una vivienda particular
No hubo personas heridas
Un turismo se salió de la vía durante la madrugada de este miércoles en la carretera de can Guash, en Santa Eulària, y acabó sobre una pared y varias casetas de contadores. El accidente no provocó heridos, según informó el Ayuntamiento, aunque el vehículo quedó siniestro total.
El aviso fue recibido a las 00.32 horas. La Policía Local de Santa Eulària intervino inicialmente en el lugar, mientras que la Guardia Civil asumió el control del tráfico y la instrucción de las diligencias correspondientes al siniestro, además de realizar las pruebas de detección de alcohol al conductor del coche implicado.
El turismo se había salido por el margen izquierdo de la carretera antes de quedar encajado sobre la pared y las casetas de contadores. Grúas Ibiza retiró el vehículo durante la mañana de este miércoles.
Este tramo constituye un punto negro, ya que el mes anterior otro vehículo volcó en el mismo lugar y también tuvo que ser recuperado.
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