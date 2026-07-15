"Sin negociación no hay legitimidad": la ampliación del aeropuerto de Ibiza suma nuevos opositores

Diversas entidades de Ibiza y Formentera se han adherido al manifiesto conjunto del Institut d'Estudis Eivissencs, el GEN-GOB y Amics de la Terra contra la ampliación del aeropuerto, una iniciativa que pretende poner límites al crecimiento y evitar la llegada de más turismo.

Las organizaciones que han mostrado su apoyo son L'Aliança per l'Aigua, l'Associació de Joves d'Eivissa, Revista 078, Ibiza Preservation, Mal de Cap, Jesús en Transició, Salvem sa Badia, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica d'Eivissa i Formentera (Apaeef) y l'Associació de Varietats Tradicionals d'Eivissa i Formentera.

Los impulsores del manifiesto también se han dirigido a todos los partidos políticos con representación en las Pitiusas para pedirles su apoyo contra la ampliación proyectada por AENA.

El Institut d'Estudis Eivissencs, el GEN-GOB y Amics de la Terra consideran que este proyecto "daría pie a un crecimiento notable de la presión humana, y de todo tipo, en nuestras islas, y esto va en contra del bienestar de la población", ya que, según sostienen, "la presión sobre el territorio y los recursos naturales ha llegado a los límites máximos que nos podemos permitir".

"Cuando una infraestructura se amplía —en este caso el aeropuerto, como puerta de entrada a las Pitiusas—, siempre conlleva como consecuencia un crecimiento de su uso", afirma el manifiesto. El documento también lamenta que "AENA, la empresa que gestiona centralizadamente los aeropuertos de España, no ha negociado ni con las instituciones de Ibiza y Formentera, ni con los agentes económicos, ni con los agentes sociales, la ampliación".

"Por todos estos motivos, desde las entidades exigimos la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto de es Codolar, así como que cualquier acción que AENA piense llevar a cabo en el aeropuerto se negocie con las instituciones de las Illes Pitiüses y con sus agentes económicos y sociales", señala el manifiesto, porque, según añade, "sin esta negociación, cualquier intervención carecerá de legitimidad".