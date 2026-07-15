Alerta amarilla por altas temperaturas en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo se mantiene el aviso?

La ola de calor no da tregua en Ibiza y Formentera, donde incluso por las noches los termómetros marcan temperaturas que hacen dficil el descanso sin un aire acondicionado o un potente ventilador en la habitación. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió esta semana una alerta amarilla por temperaturas máximas elevadas que se mantendrá al menos hasta el viernes 17 de julio.

Según la información publicada por la Aemet, el aviso afecta a las islas entre las 12 y las 20 horas, la franja central del día y también la más complicada para quienes trabajan al aire libre, se desplazan a pie o tienen previsto pasar muchas horas en la playa.

El aviso amarillo marca una temperatura máxima de 37 grados este miércoles, mientras que para el jueves y el viernes el valor previsto baja ligeramente hasta los 36 grados. La probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40% y el 70%.

Sant Joan, el punto más caliente

Por municipios, Sant Joan aparece como una de las zonas donde más apretará el calor. La previsión marca una máxima de 38 grados este miércoles, además de 37 grados el viernes y el lunes. En Santa Eulària, los termómetros alcanzarán los 36 grados este miércoles y jueves, y se mantendrán en torno a los 35 grados durante los días siguientes.

En Sant Antoni, la previsión oscila entre los 34 y los 35 grados hasta el inicio de la próxima semana, mientras que en Sant Josep las máximas se moverán entre los 32 y los 34 grados. En la ciudad de Ibiza, la Aemet prevé valores de 33 y 34 grados, con mínimas que seguirán siendo elevadas, especialmente durante las próximas noches.

En Formentera, el calor será algo más contenido, aunque persistente: la previsión marca máximas de 31 grados durante varios días consecutivos y mínimas de 25 grados, lo que anticipa noches tropicales y poco alivio tras la puesta de sol.

Sin lluvia y con calor para rato

Aunque a partir del sábado ya no aparecen alertas activas en las capturas de la Aemet, eso no significa que el calor desaparezca. Las temperaturas no bajarán de forma considerable y las Pitiusas seguirán instaladas en un ambiente plenamente veraniego, con máximas por encima de los 30 grados en todos los municipios y noches cálidas.

La previsión tampoco deja demasiado margen a cambios de tiempo: la probabilidad de precipitaciones en las islas es nula en prácticamente todas las jornadas. El cielo seguirá dominado por el sol o por algunas nubes, sin lluvias a la vista.