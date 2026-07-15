Acuerdo para ampliar el plazo de residencia para acceder a las VPL de Ibiza

El dDebate de Política General del Consell acordó este miércoles endurecer los requisitos mínimos de residencia para acceder a las futuras viviendas de precio limitado que se desarrollen en la isla, por lo que se solicita al Govern balear que modifique esta ley. Entre otras propuestas de resolución, el pleno también dio su visto bueno a que se dote de más recursos al Parque Insular de Bomberos y se creen de una vez los dos subparques de este cuerpo de emergencias, uno en el norte y otro en el sur de la isla.

Con su amplia mayoría, el PP sacó adelante un total de 20 propuestas de resolución, que suponen una declaración de intenciones de cara a la acción de gobierno. Los populares destacan que todas estas iniciativas se encaminan a «la sostenibilidad y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

Respecto al acceso a las futuras VPL, el pleno reclama al Govern balear que el plazo mínimo de residencia para acceder a ellas, ahora fijado en cinco años, se amplíe hasta diez en la normativa autonómica. Esta modificación, que también pueden implantar los ayuntamientos, ya fue anunciada por Sant Josep cuando aprobó la posibilidad de reconvertir suelos en áreas de transición de suelo rústico para que se puedan edificar en ellos VPL.

Como es habitual en este debate de política general, también se aprobaron diferentes reclamaciones del equipo de gobierno dirigidas al Gobierno central. Es el caso de la demanda para renovar el convenio de carreteras, con el fin de que la isla reciba financiación estatal para mejorar la red viaria.

Igualmente, también se exige al Gobierno de España que asuma el coste que va a suponer el traslado de residuos de rechazo de Ibiza hasta la planta incineradora de Mallorca, además de insistirle en que se evite la demolición de los chiringuitos tradicionales del litoral. Por último, el Consell también sigue reclamando al Estado que ejerza un control de fronteras para evitar la inmigración ilegal.

La oposición

Por su parte, el PSOE, además de la mejora del cuerpo de bomberos, también sacó adelante sus propuestas para que el Consell reciba una mejor financiación del Govern en materia de transporte público. Los socialistas también recibieron el apoyo del equipo de gobierno en su reclamación de una revisión del Plan Director de Residuos y para que se corrijan las deficiencias en el funcionamiento del vertedero de Ca na Putxa.

Entre las propuestas presentadas por Unidas Podemos destaca la aprobación de la regulación de la entrada de vehículos al Parque Natural de ses Salines. Esta medida ya está prevista desde hace años, pero ahora se insta al Consell a que sea una realidad para 2027.

Vox fue la formación que recibió más apoyo del equipo de gobierno, con un total de ocho propuestas aprobadas. En sus iniciativas, el conseller Jaime Díaz de Entresotos reclama que las campañas institucionales contra la violencia machista sean de carácter «intrafamiliar, independientemente del sexo» o que se fomente la responsabilidad y el arraigo cultural entre la juventud, entre otras medidas.