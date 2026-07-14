El viejo centro del SOIB en sa Blanca Dona se demolerá por completo para construir la nueva Escola d'Art de Ibiza

El Govern balear presentará este septiembre el proyecto de la nueva sede para la Escola d'Art de Ibiza, que se trasladará a sa Blanca Dona, donde se encontraba el centro de formación del Servei d'Orientació de les Illes Balears (SOIB). De momento, la conselleria de Educación no avanza los detalles de esta actuación, tan solo que va a tener que demolerse por completo la vieja construcción debido a su mal estado de conservación.

"Debe ser un edificio muy singular para los estudios que ofrecerá, con unas necesidades muy específicas, porque queremos que sea una Escola d'Art que reúna todas las enseñanzas de Bachillerato Artístico de la isla", ha apuntado el conseller de Educación, Antoni Vera, durante su visita a Ibiza para presentar el proyecto del IES Can Cantó.

De esta manera, ya queda descartada la opción de rehabilitar el antiguo centro de formación, una de las propuestas planteadas inicialmente de cara al traslado de la Escola d'Art de su ubicación actual en Can Cifre. La sede del SOIB en sa Blanca Dona se desalojó a finales de 2023 después de detectarse deficiencias en su estructura, debido a las humedades y a la falta de mantenimiento, según apuntó en su momento el Govern.

Tras el abandono, se acordó que el terreno y las instalaciones se destinaran al nuevo centro de la Escola d'Art.