Vara de Rey recupera su reloj: Ibiza inicia la instalación del nuevo símbolo del paseo

El nuevo reloj de Vara de Rey empieza a tomar forma. El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este martes los trabajos de instalación de la nueva estructura, que será inaugurada oficialmente este miércoles a las 20 horas, en el marco del acto de presentación de las obras de remodelación de la cabecera sur del paseo y de la calle Miquel Caietà Soler.

Comienzan los trabajos para instalar el nuevo reloj de Vara de Rey. / D.I.

El alcalde Rafael Triguero será el encargado de descubrir oficialmente el nuevo reloj, que sustituye al instalado en 2017. Según el Consistorio, el nuevo modelo presenta una "estética más respetuosa con el valor patrimonial y arquitectónico" de este espacio emblemático de la ciudad.

La actuación en la cabecera sur de Vara de Rey y en la calle Miquel Caietà Soler ha supuesto una inversión de 726.000 euros y forma parte del conjunto de obras desarrolladas durante este mandato en el núcleo histórico de la ciudad.

El nuevo reloj del paseo de Vara de Rey ya tiene fecha de inauguración en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

El acto institucional concluirá con el concierto de habaneras 'Veus dels Freus', dirigido por Miquel Àngel Aguiló, que comenzará a las 21 horas en el mismo paseo de Vara de Rey.

Regeneración del núcleo histórico

Esta obra se enmarca dentro de la estrategia de regeneración del núcleo histórico impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza. En total, las actuaciones ejecutadas durante este mandato representan una inversión de 7.543.025 euros, destinada, según el Consistorio, a recuperar el patrimonio histórico, modernizar las infraestructuras municipales y transformar el centro de la ciudad en un espacio “más accesible, sostenible y de mayor calidad urbana”.

Con la instalación del nuevo reloj, Vara de Rey recupera uno de sus elementos más visibles, en pleno proceso de renovación de uno de los paseos más representativos de Ibiza.