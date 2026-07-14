Turistas que se drogan delante de todo el mundo en pleno Sant Antoni

La venta de globos con óxido nitroso y su consumo como droga a la vista de todo el mundo sigue siendo la tónica en Sant Antoni, especialmente en el barrio de marcha nocturna West End, donde se tomó esta foto el sábado, a las once y media de la noche. Un grupo de jóvenes turistas aspira el gas para colocarse junto a varios vendedores, delante de lo que queda del mural de Okuda y una bandera de España colocada con motivo del Mundial de Fútbol.