El álbum
Turistas que se drogan delante de todo el mundo en pleno Sant Antoni
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La venta de globos con óxido nitroso y su consumo como droga a la vista de todo el mundo sigue siendo la tónica en Sant Antoni, especialmente en el barrio de marcha nocturna West End, donde se tomó esta foto el sábado, a las once y media de la noche. Un grupo de jóvenes turistas aspira el gas para colocarse junto a varios vendedores, delante de lo que queda del mural de Okuda y una bandera de España colocada con motivo del Mundial de Fútbol.
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