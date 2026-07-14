Sant Josep estrena el servicio ‘No i Punt!’ contra las violencias sexuales y la LGTBI-fobia
El dispositivo municipal comenzará a funcionar el 15 de julio en espacios de ocio, fiestas y actos culturales para informar, prevenir, detectar situaciones de riesgo y ofrecer una primera atención
El Ayuntamiento de Sant Josep pondrá en marcha este 15 de julio el servicio ‘No i Punt!’, un nuevo dispositivo municipal destinado a prevenir las violencias sexuales y las discriminaciones LGTBI-fóbicas en espacios de ocio, fiestas, actividades culturales y eventos juveniles del municipio.
El servicio se implantará de forma progresiva en los principales actos municipales y funcionará como un punto de referencia visible y accesible para cualquier persona que necesite información, apoyo u orientación ante una situación de violencia, acoso o discriminación.
El punto ‘No i Punt!’ contará, informan desde el Consistorio josepí, con personal formado específicamente en la prevención y atención de las violencias machistas y LGTBI-fóbicas. Su función será principalmente preventiva, informativa y de acompañamiento, aunque también podrá ofrecer una primera escucha y derivar a los servicios especializados cuando sea necesario.
Desde el Consistorio subrayan que este dispositivo no sustituye a los recursos policiales, sanitarios o judiciales, sino que actúa como un primer espacio de atención y orientación. En caso de necesidad, el equipo se coordinará con la Policía Local, Protección Civil, los servicios sanitarios y otros recursos municipales.
La puesta en marcha del servicio forma parte de las actuaciones previstas en el III Plan Municipal de Igualdad de Sant Josep de sa Talaia 2026-2030, aprobado recientemente. Este documento estratégico refuerza el compromiso municipal con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la prevención de todas las formas de violencia y discriminación.
La campaña ‘No i Punt!’ tiene su origen en el Ayuntamiento de Palma, institución que impulsó y creó la iniciativa y que ha cedido a Sant Josep la imagen, los materiales y la metodología para facilitar su implantación y adaptación a la realidad del municipio.
"Espacios festivos más seguros"
La concejala de Igualdad, Marilina Serra, destaca que la puesta en marcha de este servicio supone «un paso importante para continuar construyendo espacios festivos más seguros, respetuosos y libres de violencias».
El dispositivo se instalará en ubicaciones visibles dentro de los principales eventos municipales y contará con material informativo y preventivo, además de profesionales capacitados para detectar situaciones de riesgo y activar los recursos necesarios en cada caso.
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