El PSOE exige que se anule la fiesta por el eclipse prevista en la playa principal de Sant Antoni

El PSOE de Sant Antoni exige al alcalde del municipio, Marcos Serra, la cancelación inmediata del evento de música electrónica previsto para el próximo 12 de agosto en la playa de s’Arenal, coincidiendo con el eclipse solar. Los socialistas consideran que la celebración de una fiesta privada y con ánimo de lucro en este espacio público agravará los problemas de saturación, ruido y seguridad que se esperan durante esa jornada en la bahía de Portmany.

El evento se anuncia en plataformas de venta de entradas como ‘Eclipse: A Lifetime Experience’ y en otras promociones aparece bajo la denominación ‘Feels Like Eclipse Festival’. Según las distintas informaciones difundidas por el PSOE y por Salvem sa Badia, el precio de las entradas se sitúa entre los 40 y los 45 euros.

Para el grupo municipal socialista, el cobro de una entrada demuestra que se trata de una iniciativa privada con fines comerciales, por lo que considera «aún más injustificada» su autorización en un espacio público y sensible como la playa urbana de Sant Antoni.

Convertir Sant Antoni en "un parque te atracciones de fiesta y descontrol"

El PSOE acusa al alcalde de estar «encaprichado» con convertir el municipio en «un parque de atracciones temático de fiesta y descontrol». A juicio de los socialistas, el equipo de gobierno antepone los intereses de los turistas que buscan ocio nocturno y los de determinados empresarios al bienestar y al descanso de los residentes.

El partido califica de «despropósito» la celebración de un evento multitudinario sobre la arena y recuerda las críticas generadas por el Ibiza Global Festival, celebrado entre el 3 y el 5 de julio en la misma playa. Los socialistas sostienen que esta clase de fiestas provoca una elevada generación de residuos y plásticos y contribuye a la degradación del litoral de la bahía.

El evento está previsto, según el PSOE, entre las 16 horas y la medianoche, en una jornada laborable. El grupo advierte de que la música, los equipos de sonido y las aglomeraciones ocasionarán nuevas molestias acústicas en la zona y volverán a relegar a un segundo plano el derecho al descanso y la calidad de vida de los vecinos.

Las críticas se suman a las expresadas previamente por Salvem sa Badia, que también ha denunciado lo que considera una nueva privatización de la playa de s’Arenal. La entidad cuestiona que los residentes tengan que pagar a una empresa privada para acceder a una experiencia vinculada al eclipse o aceptar la música electrónica a gran volumen como acompañamiento obligatorio de un fenómeno astronómico visible desde un espacio público.

La posible saturación de la bahía

La organización ecologista y vecinal también ha advertido de la posible saturación de la bahía de Portmany durante la puesta de sol, momento en el que está previsto que tenga lugar el eclipse. Salvem sa Badia recuerda que Sant Antoni soporta habitualmente una elevada concentración de visitantes a esa hora y teme que la incorporación de un festival multitudinario pueda provocar el colapso del centro urbano.

El PSOE comparte estas preocupaciones y sostiene que la celebración incrementará los riesgos derivados de las aglomeraciones y de la presión sobre la movilidad y los servicios públicos. Para los socialistas, la autorización no responde al interés general, especialmente desde el punto de vista de la seguridad.

El grupo municipal insiste además en que Sant Antoni sufre una sobreoferta de ocio nocturno y macrofiestas que perpetúa, a su juicio, un modelo turístico «agotado». Frente a esta estrategia, reclama una oferta más diversificada y sostenible, compatible con la vida cotidiana de los residentes y con la protección de los espacios públicos.

El PSOE ha reiterado que seguirá oponiéndose a la utilización y privatización de espacios públicos en beneficio de intereses particulares y ha reclamado a Marcos Serra que rectifique, escuche a la ciudadanía y suspenda de manera inmediata la celebración del festival.