Un nuevo servicio público para moverse con bicis y patinetes eléctricos en Ibiza

La ciudad de Ibiza volverá a disponer de un servicio para el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, con distintos puntos de estacionamiento repartidos por el municipio. En este caso, es el propio Ayuntamiento el que prepara este sistema de movilidad, que tomará el relevo de la plataforma privada Dott, que dejó de operar a finales de 2025 tras prestar servicio durante un año y medio con autorización municipal.

En estos momentos, el Ayuntamiento está preparando el concurso público para poner en marcha esta red pública de transporte y prevé que salga a licitación este otoño, según ha indicado a este diario el concejal de Movilidad, Rubén Sousa. El edil destaca que, de cara a dimensionar el servicio, puede beneficiarse de la experiencia de la plataforma Dott, que ya retiró todos sus vehículos al finalizar la prueba piloto de 18 meses acordada con la Administración.

Funcionamiento

De momento, el Consistorio no ha avanzado más detalles sobre cómo operará este futuro servicio público, aunque sí adelanta que tomará como ejemplo la plataforma privada anterior y que tendrá las mismas características que las ya implantadas en buena parte de España. Así, los usuarios mayores de edad deberán descargarse una aplicación desde la que podrán localizar en tiempo real las bicicletas y los patinetes disponibles, reservarlos y desbloquearlos para emprender su trayecto.

Al finalizar, el vehículo deberá dejarse en una de las zonas de estacionamiento disponibles y señaladas en un mapa en la misma aplicación, además de enviar una fotografía para asegurar que se ha aparcado correctamente. Los vehículos estarán geolocalizados y tendrán limitada automáticamente la velocidad máxima a 25 kilómetros por hora.