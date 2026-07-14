Nueve mujeres recibirán los Tanit Ibiza Awards en la edición con más candidaturas

Nueve mujeres serán reconocidas este año con los Tanit Ibiza Awards, en la edición que ha registrado el mayor número de candidaturas desde la creación de estos galardones ibicencos. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural de Jesús, dentro de la cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards.

El evento, impulsado por Tanit Ibiza Conexion y liderado por Eva Ballarin y Alicia Reina, cuenta este año con el patrocinio del Consell d’Eivissa, la marca Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La cita volverá a reunir a mujeres profesionales de la isla y a representantes institucionales con el objetivo de visibilizar el talento femenino y su impacto en la sociedad ibicenca.

Las fundadoras de Tanit Ibiza Conexion destacan que esta edición ha sido la más participativa hasta la fecha, algo que consideran una muestra del creciente reconocimiento social del proyecto. «Esta edición ha registrado el mayor número de candidaturas desde la creación de los Tanit Ibiza Awards», señalan Ballarin y Reina, que agradecen la implicación de personas e instituciones en la identificación de referentes femeninos de la isla.

Según explican las impulsoras de los premios, las nueve mujeres seleccionadas representan trayectorias profesionales de gran relevancia, marcadas por el talento, el liderazgo, la generosidad, la solidaridad y una contribución destacada al desarrollo de la sociedad ibicenca. Como novedad, esta edición incorporará además un reconocimiento in memoriam.

El proceso de selección se ha desarrollado en varias fases. Tras la recepción pública de candidaturas, el Comité Tanit realizó una primera valoración con la participación del Consell d’Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària, el Ayuntamiento de Ibiza, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, las cofundadoras de Tanit Ibiza Conexion y mujeres reconocidas en ediciones anteriores.

La tercera fase se celebró el pasado 9 de mayo con un casting presencial en el Centro Cultural de Jesús, sede oficial de Tanit Ibiza Conexion. Allí, las candidatas presentaron su trayectoria, sus logros y el impacto de su trabajo en la visibilidad del liderazgo femenino. El jurado contó con representantes institucionales y mujeres vinculadas a anteriores ediciones, como Melania París, Mari Carmen Gutiérrez, Charo Ruiz, Mari Àngels Marí y Maribel Torres, entre otras.

Libro 'Mujeres Tanit Ibiza'

La gala servirá también para presentar el segundo volumen del libro ‘Mujeres Tanit Ibiza’, que recogerá las historias de las mujeres reconocidas en las ediciones de 2024 y 2025. La publicación, disponible en formato impreso y digital, forma parte del legado que Ballarin y Reina quieren dejar sobre el talento femenino de Ibiza. «El objetivo de esta colección es preservar y compartir el legado de las mujeres Tanit, documentando sus trayectorias, aprendizajes, retos y contribuciones a la sociedad», afirman.

Otra de las novedades será la presentación de un estudio pionero sobre liderazgo femenino, elaborado conjuntamente por Tanit Ibiza Conexion, Turijobs y la Asociación Española de Directivos de Hotel (AEDH). El informe analizará cómo las mujeres vinculadas al turismo construyen su vida profesional, familiar y personal en un sector en constante actividad.

Los Tanit Ibiza Awards premian cada año a mujeres nacidas o residentes en Ibiza cuyo liderazgo en ámbitos como el turismo, la empresa, la cultura, la gastronomía, la comunicación, la educación, la sostenibilidad, el emprendimiento o la acción social genera un impacto positivo en la isla.