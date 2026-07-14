Llama la atención
El vertido que obligó a cerrar Platges de Comte, una de las playas más conocidas de la isla, en plena temporada turística. El Ayuntamiento de Sant Josep detectó una mancha de combustible y ordenó el cierre para evitar riesgos, pero los socorristas de las vieron y se las desearon para mantener a los bañistas fuera del agua, ya que muchos no querían respetar la bandera roja.
El negocio que hacen muchos propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas alquilándolas en verano como alojamientos turísticos, pese a que está totalmente prohibido. Muchas se anuncian en diferentes plataformas e incluso animan a sus posibles clientes a dormir en pleno bosque o en zonas de costa, como Cala d’Hort, algo también prohibido porque se trata de suelo rústico.
La sentencia del TSJB que confirma una sanción a una empresa por incumplimientos de contrato en el servicio de vigilancia del Hospital de Formentera y de centros de salud de Ibiza. La empresa había alegado fuerza mayor por la dificultad para encontrar vivienda para los profesionales desplazados, pero el TSJB concluye que no es un caso de fuerza mayor y que debería haber cumplido su contrato.
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