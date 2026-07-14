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El vertido que obligó a cerrar Platges de Comte, una de las playas más conocidas de la isla, en plena temporada turística. El Ayuntamiento de Sant Josep detectó una mancha de combustible y ordenó el cierre para evitar riesgos, pero los socorristas de las vieron y se las desearon para mantener a los bañistas fuera del agua, ya que muchos no querían respetar la bandera roja.

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El negocio que hacen muchos propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas alquilándolas en verano como alojamientos turísticos, pese a que está totalmente prohibido. Muchas se anuncian en diferentes plataformas e incluso animan a sus posibles clientes a dormir en pleno bosque o en zonas de costa, como Cala d’Hort, algo también prohibido porque se trata de suelo rústico.

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