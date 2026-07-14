El incendio de Sant Josep obliga a evacuar a treinta vecinos

El incendio originado esta tarde en el municipio de Sant Josep pasadas las cuatro de la tarde ha obligado a evacuar a una treintena de vecinos, según confirman desde el Ayuntamiento que preside el popular Vicent Roig. Las llamas han calcinado finalmente 1,1 hectáreas de pino, pero en una zona con múltiples viviendas diseminadas.

En cualquier caso, la misma fuente municipal matiza que no ha habido que lamentar heridos y que tampoco se ha visto afectada ninguna vivienda por las llamas, y que los residentes han podido volver a sus casas poco tiempo después. Desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han dado por extinguido el fuego, cuyas causas se desconocen por el momento, a las 19.15 horas.

El alcalde, una vez finalizada la actuación de los servicios de emergencias y extinguidas las llamas, y todavía en la zona del incendio, reconoce que ha sido "otro susto importante" y reclama "máxima precaución y atención", antes de dar "mil gracias a todos los medios por la rápida y eficiente actuación". También ha agradecido Roig la llamada del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet: "A pesar de estar en Menorca, ha estado atento a la actuación de los servicios de emergencias, nos ha llamado y se ha preocupado, especialmente por la cercanía del incendio a viviendas".

402 usuarios sin luz

Además, como consecuencia del fuego, un total de 402 usuarios se han quedado sin suministro eléctrico en la tarde de este martes. El número de afectados es mayor, ya que cada usuario representa una vivienda, donde pueden vivir varias personas, así como negocios de todo tipo (comercios, bares y restaurante...). En el caso de la zona cercana a la avenida de Sant Agustí el corte ha durado alrededor de una hora, según han relatado vecinos afectados.

Según informan desde Endesa, la compañía suministradora de energía eléctrica, el corte no se ha producido por una avería causada por las llamas, localizadas en las proximidades de la carretera EI-700, que conecta Sant Josep con Sant Antoni, a la altura del restaurante Sa Soca. Una portavoz de la compañía explica que se ha anulado el sistema a petición de los propios bomberos, para evitar problemas con las líneas eléctricas durante las tareas de extinción de las llamas.

Poco antes de las siete y media de la tarde ha vuelto el suministro a todos los abonados afectados, según confirma el propio alcalde de Sant Josep.