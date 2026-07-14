Incendio en Sant Josep: 402 usuarios se quedan sin luz para facilitar las tareas de extinción

Un total de 402 usuarios de la zona afectada por el incendio declarado esta tarde de martes en Sant Josep se han quedado sin suministro eléctrico en la tarde de este martes. El número de afectados es mayor, ya que cada usuario representa una vivienda, donde pueden vivir varias personas, así como negocios de todo tipo (comercios, bares y restaurante...). En el caso de la zona cercana a la avenida de Sant Agustí el corte ha durado alrededor de una hora, según han relatado vecinos afectados.

Según informan desde Endesa, la compañía suministradora de energía eléctrica, el corte no se ha producido por una avería causada por las llamas, localizadas en las proximidades de la carretera EI-700, que conecta Sant Josep con Sant Antoni, a la altura del restaurante Sa Soca. Una portavoz de la compañía explica que se ha anulado el sistema a petición de los propios bomberos, para evitar problemas con las líneas eléctricas durante las tareas de extinción de las llamas.

"Había unas llamas altísimas"

El fuego ha sido dado por estabilizado a las 17.20 horas, aunque los servicios de emergencia han continuado después trabajando en las labores de extinción y en la protección del entorno. La emergencia mantiene una gravedad potencial de nivel 1 debido a la cercanía de viviendas, y se encuentra en situación operativa 1.

Por otra parte, una vecina que conducía desde su casa de Sant Agustí hacia Ibiza, por la carretera que une Sant Antoni y Sant Josep, se ha encontrado con el incendio a la altura del restaurante Sa Soca, en concreto cuando llegaban los camiones de bomberos, antes de que la Policía Local cortara la vía, y se ha dado la vuelta ante la cercanía de las llamas: "Justo delante de Sa Soca me he parado, había unas llamas altísimas y vecinos tirando agua para intentar frenar el avance del fuego", señala.

El incendio forestal se ha declarado en una zona donde hay numerosas casas dispersas, lo que ha aumentado la alarma entre los vecinos, algunos de los cuales han optado por abandonar sus viviendas por sus propios medios.