Sanidad
La sanidad pública de Ibiza refuerza la atención en salud mental infantil, que acumula casi 6.000 consultas este año
La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil incorpora un psicólogo clínico, una terapeuta ocupacional y amplía la plaza de trabajador social
La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, ubicada en el Centro de Salud de Vila, ha reforzado su plantilla con la incorporación de un psicólogo clínico y una terapeuta ocupacional, además de ampliar a tiempo completo la plaza de trabajador social, que hasta ahora estaba cubierta al 50%. El servicio, según informa el Área de Salud pitiusa (ASEF), ha atendido 5.893 consultas en lo que va de 2026.
El psicólogo clínico Joan Torres Payeras se incorporó el 9 de julio a la plantilla de la unidad. Torres se formó, detalla ASEF, en la Universitat de Barcelona y realizó la residencia como Psicólogo Interno Residente (PIR) en Psicología Clínica en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, de donde procede.
A principios de julio, también se amplió la plantilla de la unidad de salud mental dirigida a menores de edad con una plaza de terapeuta ocupacional, ocupada por María de la Rosa Escolante.
Desde ASEF recuerdan asimismo que, desde el 1 de julio, se ha ampliado a tiempo completo la presencia del trabajador social, "lo que permite disponer de este servicio de manera permanente". La plaza, que hasta ahora estaba cubierta al 50%, está ocupada por Francisco Naranjo Hidalgo.
Con estas incorporaciones, la unidad encargada de la salud mental de menores, jóvenes y adolescentes "está compuesta por tres psiquiatras: Magdalena Valverde, coordinadora; Nuria Chinchurreta; y Lucía Álvarez, que combina su actividad entre Salud Mental Infanto-Juvenil y el Programa de transición a la vida adulta en la Unidad de Salud Mental Es Viver".
El equipo cuenta también con un psicólogo clínico; una plaza de enfermera, ocupada por las enfermeras Pilar Torres Llorens y Barbara Romero Salicio; una terapeuta ocupacional, María de la Rosa Escolante; un trabajador social, Francisco Naranjo; y una auxiliar administrativa, Maria del Rosario Ballestra.
De las 5.893 consultas atendidas durante 2026, ASEF detalla que las psiquiatras se han ocupado de 3.573 citas, las enfermeras han atendido 1.454 consultas y el trabajador social ha realizado 866 atenciones.
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