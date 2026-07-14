Incendio
Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en Port des Torrent
Los equipos de extinción trabajan para controlar las llamas declaradas en la zona de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep
Un nuevo incendio de vegetación se ha declarado este martes en las inmediaciones de Port des Torrent, en la zona de Cala de Bou (Sant Josep). Los servicios de emergencia trabajan a esta hora en las labores de extinción y en la protección del entorno ante el posible avance de las llamas. La emergencia presenta una gravedad potencial de nivel 1 y se encuentra en situación operativa 1.
Por el momento, no han trascendido oficialmente ni la superficie afectada ni el origen del fuego ni los medios movilizados para hacerle frente. Tampoco consta información sobre posibles evacuaciones de viviendas o daños personales.
El suceso se produce apenas cinco días después del incendio registrado en un solar de Cala de Bou, que quemó 1.158 metros cuadrados de carrizo y rastrojos, además de afectar a un vehículo y un almacén. Y un día después de que una negligencia provocada por dos okupas al cocinar en un hornillo arrasara poco más de media hectárea en el humedal protegido de ses Feixes des Pratet, en Talamanca.
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