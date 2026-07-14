Así queda un día después la zona afectada por el incendio de ses Feixes

El paisaje de ses Feixes des Prat de ses Monges amaneció este martes cubierto por una extensa mancha negra, con el cañaveral reducido a cenizas y varios puntos del terreno todavía marcados por el paso de las llamas. Un día después del incendio, las imágenes aéreas difundidas por los Bomberos de Ibiza permiten apreciar la magnitud de una emergencia que afectó a unos 7.000 metros cuadrados de vegetación.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, el fuego se propagaba rápidamente por el cañaveral. Para frenar el avance de las llamas, los equipos desplegaron varias líneas de extinción a lo largo de todo el perímetro afectado.

El incendio quemó aproximadamente 7.000 metros cuadrados de cañaveral y alcanzó también una parcela en la que había un almacén y una gran cantidad de materiales acumulados.

El Grupo Especial de Drones de los Bomberos de Ibiza realizó un reconocimiento aéreo y elaboró la cartografía de la superficie afectada. Las imágenes captadas desde el aire permiten observar el perímetro completo del incendio y comprobar el estado en el que quedó el terreno tras las labores de extinción.

En el operativo participaron seis vehículos y quince profesionales de los Bomberos de Ibiza, que trabajaron de forma coordinada con el Ibanat, la Guardia Civil, la Policía Local de Ibiza y Protección Civil.