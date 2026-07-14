Ibiza y Formentera reclaman una ley propia sobre el régimen patrimonial del matrimonio

El Consell Assessor de Dret Civil d’Eivissa i Formentera ha reunido a los diputados autonómicos de las Pitiusas para reclamarles que impulsen la propuesta de ley sobre el régimen patrimonial del matrimonio y respalden la defensa del derecho civil propio de Ibiza y Formentera. Al encuentro asistieron también los presidentes de ambos consells, Vicent Marí y Óscar Portas.

El órgano recordó que, tras tres intentos en los últimos 20 años, existe por primera vez una propuesta firme del Consell Assessor de les Illes Balears. El texto incluye unas disposiciones comunes para todo el archipiélago, un título dedicado a Mallorca y Menorca y otro específico para Ibiza y Formentera.

Ese título aborda de forma autónoma cuestiones como la responsabilidad ante las cargas familiares, el uso de la vivienda y el ajuar, las donaciones por razón de matrimonio y los espòlits, nombre tradicional de las capitulaciones matrimoniales en las Pitiusas. También profundiza en los pactos ante una posible crisis o ruptura y regula el régimen de separación de bienes.

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La propuesta incorpora además, por primera vez, una figura consuetudinaria exclusiva de las islas: el acogimiento en la cuarta parte de las mejoras. A la reunión acudieron Lourdes Cardona, Jacobo Varela y Llorenç Córdoba. Los asistentes acordaron instar al Parlament a aprobar la ley con la mayor brevedad y evitar que se pierda esta oportunidad, siguiendo el camino de otras comunidades con competencias constitucionales para conservar, modificar y desarrollar su derecho civil propio.