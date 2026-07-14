El tráfico aéreo eleva la contaminación en Ibiza: las emisiones crecen un 61,3 %

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Ibiza aumentaron un 61,3 % durante 2025 respecto al año anterior, impulsadas principalmente por el consumo de combustibles fósiles y, en especial, por el queroseno utilizado en la aviación comercial.

Así se desprende del análisis realizado por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation a partir de los últimos datos publicados por el Departamento de Transición Energética del Govern balear.

En total, la isla emitió durante el pasado año 1.593,5 kilotoneladas de CO₂ equivalente, frente a las 987,9 kilotoneladas contabilizadas en 2024. El CO₂ equivalente es la unidad empleada para medir en una misma escala el impacto sobre el calentamiento global de los distintos gases de efecto invernadero.

El consumo de combustibles fósiles fue responsable del 82,2 % de todas las emisiones registradas en Ibiza en 2025. En conjunto, el queroseno de aviación, los diferentes tipos de gasóleo y la gasolina generaron 1.310,6 kilotoneladas de CO₂, un 74,9 % más que el año anterior.

Los datos formarán parte del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, que se encuentra actualmente en fase de elaboración y está financiado íntegramente por el Consell Insular de Ibiza.

El queroseno concentra el 60 % de las emisiones fósiles

El Jet A-1, el queroseno empleado por los aviones comerciales, volvió a ser el combustible que más emisiones generó en la isla. Durante 2025 fue responsable de 786,1 kilotoneladas de CO₂, el 60 % de las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles.

El Observatorio relaciona este dato con el aumento del volumen de combustible repostado en el aeropuerto de Ibiza a raíz de las directrices destinadas a evitar el denominado tankering. Esta práctica consiste en cargar combustible adicional para cubrir también parte del siguiente vuelo y evitar el repostaje en el aeropuerto de destino.

Aunque el tankering puede responder a razones económicas u operativas, transportar más combustible aumenta el peso del avión y, en consecuencia, también su consumo y sus emisiones.

El segundo combustible con mayor impacto fue el gasóleo A, utilizado principalmente por vehículos y embarcaciones de recreo. Generó 260,4 kilotoneladas de CO₂ y representó el 19,9 % de las emisiones asociadas a los combustibles fósiles.

A continuación se situaron la gasolina de 95 octanos, con 121,8 kilotoneladas y un 9,3 % del total, y el gasóleo B, con 82,9 kilotoneladas y un 6,3 %. La aportación del resto de combustibles fue significativamente menor.

Menor peso de la generación eléctrica

Frente al fuerte incremento de las emisiones vinculadas a los combustibles fósiles, las asociadas a la generación de electricidad tuvieron una incidencia más reducida en el aumento global.

Estas alcanzaron las 282,9 kilotoneladas de CO₂ en 2025, un 18,6 % más que en 2024. De esta cantidad, 260,7 kilotoneladas correspondieron a la central térmica de Ibiza y 22,1 kilotoneladas a la electricidad importada a través del enlace eléctrico entre Mallorca e Ibiza.

La coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, Elisa Langley, advierte de que la evolución de las emisiones aleja a la isla de los objetivos establecidos por la Ley balear de cambio climático y transición energética, que fija una reducción del 40 % antes de 2030.

"No vemos indicios de reducción de emisiones, pese a los objetivos fijados por la Ley balear de cambio climático, sino un aumento importante", señala Langley, quien considera necesario reducir el impacto del modelo de movilidad y acelerar la implantación de alternativas menos contaminantes.

Según la coordinadora, los datos confirman que el transporte continúa siendo la principal fuente de gases de efecto invernadero en Ibiza, por encima de la generación de electricidad.

"El aumento del consumo de combustible de aviación y de gasóleo A refleja el crecimiento continuado de la movilidad y del flujo turístico, pero también pone de manifiesto que seguimos sin disponer de alternativas no fósiles capaces de cubrir las necesidades de transporte de la isla", concluye.