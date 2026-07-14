Govern y Consell proyectan 25 viviendas de alquiler para empleados públicos en Ibiza

"Todas las administraciones tenemos la responsabilidad de actuar" ante las dificultades para acceder a una vivienda en Ibiza. Con este mensaje, el presidente del Consell, Vicent Marí, presenta la mañana del martes, junto al Govern balear y el Ayuntamiento de Vila, una nueva promoción del IBAVI de 25 viviendas de alquiler asequible, destinadas preferentemente a empleados públicos desplazados que prestan servicios esenciales en la isla.

La actuación se desarrollará en el número 9 de la calle de s’Hort de sa Fruita, sobre un solar cedido gratuitamente por el Consell de Ibiza. El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,1 millones de euros, IVA excluido, y forma parte del plan autonómico de infraestructuras Illes en Transformació: una herramienta del Govern para "impulsar la modernización y ampliación de los equipamientos públicos mediante una actuación coordinada y sostenida en obra pública e infraestructuras esenciales".

En la presentación participan, además de Marí, el conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el gerente del IBAVI, Roberto Cayuela. También asiste el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan. La promoción contará con quince viviendas de un dormitorio doble y diez de dos dormitorios, también dobles. Dos estarán adaptadas para personas con discapacidad y las superficies útiles oscilarán entre los 47,58 y los 64,90 metros cuadrados.

Render del proyecto de 25 viviendas terminado / CAIB

Asimismo, el proyecto prevé 25 plazas de aparcamiento en superficie, dos de ellas adaptadas. El edificio tendrá 1.952 metros cuadrados construidos, distribuidos en una planta baja y cinco plantas superiores. Los accesos, los espacios técnicos y los aparcamientos ocuparán principalmente la planta baja, mientras que las viviendas se distribuirán desde la primera planta.

Una alternativa para retener a los trabajadores esenciales

Marí señala que la "presión sobre el mercado del alquiler dificulta que familias, jóvenes y trabajadores puedan establecerse en la isla". "Desde el primer momento hemos trabajado para colaborar con el Govern y también con el Ayuntamiento", afirma. En la misma línea, considera que el proyecto demuestra la voluntad de las instituciones de responder a "una necesidad real" mediante el aumento de la oferta residencial a "precios asequibles".

Render de la fachada de una de las viviendas terminada / CAIB

El presidente insular destaca, además, que la construcción se llevará a cabo en un terreno propiedad del Consell. "Cuando se suman esfuerzos y se ponen recursos públicos al servicio de la ciudadanía, los proyectos acaban saliendo adelante", asegura Marí. En este caso, el objetivo es facilitar que funcionarios y otros profesionales esenciales puedan acceder a un "alojamiento asequible y evitar que se vean obligados a abandonar Ibiza".

Por otro lado, Rafael Triguero pone en valor la coordinación entre las tres administraciones y recuerda que el Ayuntamiento ha cedido dos solares para vivienda protegida y otros dos para proyectos a precio limitado.

Alquileres del 30 % del salario y contratos de siete años

José Luis Mateo define la promoción como "un paso más hacia adelante y un paso más cerca de dar con la solución". Según defiende, la colaboración institucional es la única forma de ampliar el parque público de vivienda. "Desde el primer día nos pusimos a trabajar y lo hemos hecho de la única manera posible para acercarnos al resultado final: colaborando entre administraciones", manifiesta.

En cuanto a las condiciones, Mateo explica que los adjudicatarios pagarán un alquiler equivalente al 30 % de su salario. Además, confirma que los contratos tendrán inicialmente una duración de siete años. Sin embargo, todavía no se ha concretado qué perfiles profesionales tendrán prioridad. Esa decisión se adoptará cuando la construcción se encuentre cerca de su finalización.

"Aproximadamente seis meses antes de que finalicen las obras se presentan las bases de adjudicación", detalla el conseller. Será entonces cuando se valoren las necesidades de personal existentes en la isla. "En esas bases de adjudicación, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades que nos plantea el propio Consell Insular, se decidirá para qué empleados públicos se van a destinar", añade Mateo.

Por otra parte, el conseller agradece la cesión gratuita del terreno y recuerda que el Ayuntamiento también ha ofrecido solares para futuras promociones. "El edificio se diseñará con criterios de eficiencia energética, ventilación cruzada y optimización constructiva". La previsión del Govern es que las obras puedan comenzar "a finales de este mismo año o a principios del siguiente". Y finalmente, Mateo reivindica la actividad del IBAVI y asegura que existen "más de 1.200 viviendas públicas" en planificación en el conjunto de las islas.