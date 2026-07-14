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"El fuego afectaba la bodega con gran virulencia": Bomberos de Ibiza sobre el incendio de un yate en es Botafoc

Los efectivos trabajaron más de cinco horas para apagar las llamas

Más de cinco horas para apagar el incendio de un yate en Ibiza

Más de cinco horas para apagar el incendio de un yate en Ibiza

Guillermo Sáez

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza trabajaron durante más de cinco horas este lunes en la extinción del incendio declarado en un yate amarrado en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza, en la zona del Passeig Marítim.

Según han informado los bomberos, a su llegada el fuego afectaba "con gran virulencia" la zona de la bodega de la embarcación. Lo primero fue comprobar que no había ninguna persona en el interior. Una vez descartada la presencia de ocupantes, los efectivos iniciaron las labores de extinción desde el exterior.

El operativo se prolongó durante más de cinco horas y requirió el uso de dos monitores, aporte de agua desde el mar y aplicación de espuma para tratar de controlar las llamas. Finalmente, la embarcación quedó parcialmente sumergida.

En la intervención participaron una autobomba, una nodriza, un vehículo de mando y ocho efectivos del cuerpo de bomberos.

Un incendio cerca de la gasolinera del puerto

El fuego se originó sobre las cinco de la tarde en un yate de grandes dimensiones que se encontraba amarrado en el pantalán exterior de Botafoc Ibiza, en la entrada de la zona portuaria de es Botafoc. Las causas del incendio se desconocen por el momento.

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza / D.I.

La marina activó el protocolo de emergencias y los operarios procedieron a retirar las embarcaciones cercanas para evitar que las llamas pudieran propagarse. La actuación se desarrolló muy cerca de la gasolinera donde repostan los barcos, aunque ese potencial riesgo estuvo controlado en todo momento.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Ibiza y Salvamento Marítimo, que también colaboró desde el mar con dos embarcaciones lanzando agua sobre el yate.

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Durante la intervención se desplegó una barrera anticontaminación y la Guardia Civil cortó el acceso al puerto, lo que generó retenciones en la zona e incluso un pequeño atasco sobre el agua por el movimiento de embarcaciones.

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