El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza
La ciudad de Ibiza quedó ayer cubierta parcialmente y durante un buen rato con el humo provocado por los dos incendios que se produjeron en ses Feixes y es Botafoc con apenas dos horas de diferencia. El segundo fuego se inició a las cinco de la tarde y afectó a un yate de grandes dimensiones en el puerto deportivo Botafoc Ibiza, que tuvo que ser hundido y que será reflotado.
Dos incendios en la ciudad de Ibiza en apenas dos horas y, además, distantes entre sí unos cientos de metros. Dos horas después de iniciarse el que arrasó, desde las 14.45 horas, algo menos de media hectárea de terreno en ses Feixes des Prat de ses Monges (más información en las páginas 12 y 13), las llamas se cebaron con un yate que se encontraba amarrado en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza. El barco fue hundido y se espera que entre hoy y mañana miércoles pueda ser reflotado.
Las llamas prendieron en la embarcación casi al mismo tiempo que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural avisaba de que que el fuego en el humedal estaba estabilizado (se dio por extinguido a las 19 horas). Si el de ses Feixes provocó una enorme columna de color negro, la originada por el incendio del yate fue de un color más claro y además fue arrastrada tierra adentro, atravesando las instalaciones del puerto deportivo, por el viento de poniente.
Operativo de emergencias
El incendio en el muelle del puerto deportivo, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a la información en diariodeibiza.es, afectó a un yate de grandes dimensiones. Los operarios de la marina activaron el protocolo de emergencias y, en cuanto pudieron, procedieron a retirar las embarcaciones que se encuentran amarradas cerca de la siniestrada para que las llamas no se propagasen.
Hasta la zona se acercaron efectivos de la Guardia Civil, del Parque Insular de Bomberos de Ibiza y de Salvamento Marítimo, que también lanzaron agua desde dos de sus embarcaciones para tratar de apagar cuanto antes el fuego, que se originó muy cerca de la gasolinera donde los barcos repostan combustible, aunque ese potencial peligro estuvo controlado en todo momento.
El fuego se originó por motivos desconocidos cuando el yate se encontraba vacío, según explicó a Diario de Ibiza un trabajador del puerto, testigo de las llamaradas que empezaron a brotar de la embarcación. Los trabajos de extinción comenzaron con el trabajo conjunto de bomberos y efectivos de Salvamento Marítimo. Poco después, se desplegó una barrera anticontaminación y la Guardia Civil cortó el acceso al puerto, lo que generó un pequeño atasco sobre el agua.
Dos horas después del inicio del fuego comenzaron los trabajo para hundir el yate junto al mismo muelle del puerto deportivo en el que empezó a arder unas horas antes. Un operativo especial se encargará entre hoy y mañana miércoles de reflotarlo. Todo depende ahora de los seguros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza