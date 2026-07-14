Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticas en IbizaAlquiler ilegal en FormenteraPlayas de IbizaMercadillos de Ibiza
instagramlinkedin

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

La ciudad de Ibiza quedó ayer cubierta parcialmente y durante un buen rato con el humo provocado por los dos incendios que se produjeron en ses Feixes y es Botafoc con apenas dos horas de diferencia. El segundo fuego se inició a las cinco de la tarde y afectó a un yate de grandes dimensiones en el puerto deportivo Botafoc Ibiza, que tuvo que ser hundido y que será reflotado.

Trabajo de extinción junto al yate.

Trabajo de extinción junto al yate.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Navarro Adame

Guillermo Sáez

Ibiza

Dos incendios en la ciudad de Ibiza en apenas dos horas y, además, distantes entre sí unos cientos de metros. Dos horas después de iniciarse el que arrasó, desde las 14.45 horas, algo menos de media hectárea de terreno en ses Feixes des Prat de ses Monges (más información en las páginas 12 y 13), las llamas se cebaron con un yate que se encontraba amarrado en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza. El barco fue hundido y se espera que entre hoy y mañana miércoles pueda ser reflotado.

Reapertura del puerto con el fuego ya controlado.

Reapertura del puerto con el fuego ya controlado.

Las llamas prendieron en la embarcación casi al mismo tiempo que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural avisaba de que que el fuego en el humedal estaba estabilizado (se dio por extinguido a las 19 horas). Si el de ses Feixes provocó una enorme columna de color negro, la originada por el incendio del yate fue de un color más claro y además fue arrastrada tierra adentro, atravesando las instalaciones del puerto deportivo, por el viento de poniente.

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

La avenida Juan Carlos I y toda esa zona de la ciudad se cubrió de un espeso humo negro que no impidió a algunos valientes salir a hacer deporte. / G.S.

Operativo de emergencias

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Hasta cuatro fuentes de agua simultáneas se coordinaron para apagar el fuego, aunque finalmente el hundimiento del yate resultó inevitable para extinguir el fuego. / G.S.

El incendio en el muelle del puerto deportivo, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a la información en diariodeibiza.es, afectó a un yate de grandes dimensiones. Los operarios de la marina activaron el protocolo de emergencias y, en cuanto pudieron, procedieron a retirar las embarcaciones que se encuentran amarradas cerca de la siniestrada para que las llamas no se propagasen.

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Pequeño atasco generado a la entrada del puerto cuando la Guardia Civil cortó el acceso por seguridad a todas las embarcaciones que volvían a tierra después de una jornada de navegación. / G.S.

Hasta la zona se acercaron efectivos de la Guardia Civil, del Parque Insular de Bomberos de Ibiza y de Salvamento Marítimo, que también lanzaron agua desde dos de sus embarcaciones para tratar de apagar cuanto antes el fuego, que se originó muy cerca de la gasolinera donde los barcos repostan combustible, aunque ese potencial peligro estuvo controlado en todo momento.

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Despliegue de la barrera anticontaminación para minimizar los efectivos nocivos del hundimiento. / G.S.

El fuego se originó por motivos desconocidos cuando el yate se encontraba vacío, según explicó a Diario de Ibiza un trabajador del puerto, testigo de las llamaradas que empezaron a brotar de la embarcación. Los trabajos de extinción comenzaron con el trabajo conjunto de bomberos y efectivos de Salvamento Marítimo. Poco después, se desplegó una barrera anticontaminación y la Guardia Civil cortó el acceso al puerto, lo que generó un pequeño atasco sobre el agua.

Noticias relacionadas

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Los trabajadores del puerto se multiplicaron para resolver un incendio que se prolongó durante varias horas y alteró el funcionamiento normal de las instalaciones. / G.S.

Dos horas después del inicio del fuego comenzaron los trabajo para hundir el yate junto al mismo muelle del puerto deportivo en el que empezó a arder unas horas antes. Un operativo especial se encargará entre hoy y mañana miércoles de reflotarlo. Todo depende ahora de los seguros.

El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Intensa batalla del agua contra el fuego, con Dalt Vila como testigo de excepción al fondo de la imagen. / G.S.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
  2. Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
  3. El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
  4. Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
  5. Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
  6. Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
  7. Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni
  8. Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza

La actriz y directora teatral Anna Xantal Sanou: «En Ibiza faltan oportunidades para los proyectos profesionales de teatro»

La actriz y directora teatral Anna Xantal Sanou: «En Ibiza faltan oportunidades para los proyectos profesionales de teatro»

Un nuevo servicio público para moverse con bicis y patinetes eléctricos en Ibiza

Carreteras en Ibiza: Luz verde al proyecto para acabar con el punto negro de tráfico entre Can Guillemó y Can Bonet

Carreteras en Ibiza: Luz verde al proyecto para acabar con el punto negro de tráfico entre Can Guillemó y Can Bonet

Dos okupas que cocinaban en un hornillo provocan un nuevo incendio en ses Feixes de Ibiza

Dos okupas que cocinaban en un hornillo provocan un nuevo incendio en ses Feixes de Ibiza

Seis conductores drogados, taxis ilegales y otras infracciones: 27 denuncias en un control sorpresa en un punto clave de Ibiza

Seis conductores drogados, taxis ilegales y otras infracciones: 27 denuncias en un control sorpresa en un punto clave de Ibiza

Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza

Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza

La adjudicación de 2.417 plazas de interinos docentes en Baleares arranca marcada por el adelanto de las oposiciones

La adjudicación de 2.417 plazas de interinos docentes en Baleares arranca marcada por el adelanto de las oposiciones

Marienna Sánchez-Jáuregui toma el relevo al frente del Rotary Club de Ibiza

Marienna Sánchez-Jáuregui toma el relevo al frente del Rotary Club de Ibiza
Tracking Pixel Contents