El fuego arrasa y obliga a hundir un yate en el puerto de Ibiza

Dos incendios en la ciudad de Ibiza en apenas dos horas y, además, distantes entre sí unos cientos de metros. Dos horas después de iniciarse el que arrasó, desde las 14.45 horas, algo menos de media hectárea de terreno en ses Feixes des Prat de ses Monges (más información en las páginas 12 y 13), las llamas se cebaron con un yate que se encontraba amarrado en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza. El barco fue hundido y se espera que entre hoy y mañana miércoles pueda ser reflotado.

Reapertura del puerto con el fuego ya controlado.

Las llamas prendieron en la embarcación casi al mismo tiempo que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural avisaba de que que el fuego en el humedal estaba estabilizado (se dio por extinguido a las 19 horas). Si el de ses Feixes provocó una enorme columna de color negro, la originada por el incendio del yate fue de un color más claro y además fue arrastrada tierra adentro, atravesando las instalaciones del puerto deportivo, por el viento de poniente.

La avenida Juan Carlos I y toda esa zona de la ciudad se cubrió de un espeso humo negro que no impidió a algunos valientes salir a hacer deporte. / G.S.

Operativo de emergencias

Hasta cuatro fuentes de agua simultáneas se coordinaron para apagar el fuego, aunque finalmente el hundimiento del yate resultó inevitable para extinguir el fuego. / G.S.

El incendio en el muelle del puerto deportivo, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a la información en diariodeibiza.es, afectó a un yate de grandes dimensiones. Los operarios de la marina activaron el protocolo de emergencias y, en cuanto pudieron, procedieron a retirar las embarcaciones que se encuentran amarradas cerca de la siniestrada para que las llamas no se propagasen.

Pequeño atasco generado a la entrada del puerto cuando la Guardia Civil cortó el acceso por seguridad a todas las embarcaciones que volvían a tierra después de una jornada de navegación. / G.S.

Hasta la zona se acercaron efectivos de la Guardia Civil, del Parque Insular de Bomberos de Ibiza y de Salvamento Marítimo, que también lanzaron agua desde dos de sus embarcaciones para tratar de apagar cuanto antes el fuego, que se originó muy cerca de la gasolinera donde los barcos repostan combustible, aunque ese potencial peligro estuvo controlado en todo momento.

Despliegue de la barrera anticontaminación para minimizar los efectivos nocivos del hundimiento. / G.S.

El fuego se originó por motivos desconocidos cuando el yate se encontraba vacío, según explicó a Diario de Ibiza un trabajador del puerto, testigo de las llamaradas que empezaron a brotar de la embarcación. Los trabajos de extinción comenzaron con el trabajo conjunto de bomberos y efectivos de Salvamento Marítimo. Poco después, se desplegó una barrera anticontaminación y la Guardia Civil cortó el acceso al puerto, lo que generó un pequeño atasco sobre el agua.

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Los trabajadores del puerto se multiplicaron para resolver un incendio que se prolongó durante varias horas y alteró el funcionamiento normal de las instalaciones. / G.S.

Dos horas después del inicio del fuego comenzaron los trabajo para hundir el yate junto al mismo muelle del puerto deportivo en el que empezó a arder unas horas antes. Un operativo especial se encargará entre hoy y mañana miércoles de reflotarlo. Todo depende ahora de los seguros.