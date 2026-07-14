Vivienda
La falta de vivienda expulsa de Ibiza a trabajadores y familias
Las administraciones admiten que los altos precios del alquiler y la escasez de oferta dificultan permanecer en la isla
La dificultad para encontrar una vivienda a un precio asumible se ha convertido en uno de los principales problemas de Ibiza. La escasez de oferta y el elevado coste de los alquileres afectan a familias, jóvenes y trabajadores, especialmente a quienes llegan desde fuera para prestar servicios esenciales.
"Hay muchas presiones significativas sobre los mercados de alquiler", advierte el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Según explica, esta situación provoca que cada vez más personas tengan "dificultades para acceder a una casa" y obliga a las administraciones a intervenir. "Todas tenemos la responsabilidad de actuar", sostiene. La crisis habitacional tiene un impacto directo sobre sanitarios, docentes, policías y otros empleados públicos desplazados. Muchos de estos profesionales no encuentran alojamiento o no pueden asumir los precios del mercado, lo que complica su permanencia en la isla y, en algunos casos, les obliga a marcharse.
"Este proyecto es un paso muy importante"
En este sentido, Marí defiende la colaboración entre el Govern, el Consell y los ayuntamientos para aumentar la oferta de vivienda asequible. También rechaza que la falta de competencias directas pueda utilizarse como argumento para no actuar. "Cuando se suman esfuerzos y se ponen recursos públicos al servicio de la ciudadanía, los proyectos acaban saliendo adelante", afirma.
No obstante, el presidente reconoce que una sola promoción no resolverá el problema. "Este proyecto por sí solo no solucionará todas las necesidades existentes, pero es un paso muy importante", indica antes de añadir que "cada nueva vivienda representa una oportunidad para una familia de nuestra isla".
Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, coincide en que la falta de alojamiento afecta tanto a Vila como al conjunto de la isla. "El objetivo final es minimizar el problema de la vivienda que tenemos en nuestra ciudad y, en general, en toda la isla", afirma.
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