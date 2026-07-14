Educación espera iniciar a finales de año las obras del nuevo instituto de Ibiza, que tendá 690 plazas

El nuevo instituto para la ciudad de Ibiza, el IES Can Cantó, podrá empezar a construirse a finales de este año y, con un total de 690 plazas, facilitará que se reduzcan las ratios educativas en el municipio, actualmente las más altas de Balears. El proyecto ejecutivo de este centro ya ha quedado aprobado y las obras de construcción salen a concurso de manera inminente, con un presupuesto base de 14,4 millones de euros, según ha anunciado este martes el conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera.

Vera ha acudido a Ibiza a presentar este proyecto, acompañado del alcalde, Rafael Triguero; de la arquitecta que ha diseñado el instituto, Catalina Pascual; y también del presidente del Consell, Vicent Marí. Los tres políticos han puesto el acento en que se trata de la primera infraestructura educativa de importancia que se construye en el municipio en los últimos 24 años y que es indispensable para hacer frente al crecimiento poblacional que ha experimentado la isla. "No podemos cumplir con las ratios sin contar con infraestructuras adecuadas", ha subrayado Vera.

Características

El IES Can Cantó está cerca del colegio y la escoleta homónimos, aunque ya se encuentra en la finca conocida como es Putxet. De hecho, se construirá en una parcela colindante a la del nuevo campo municipal de fútbol.

El centro educativo se construirá en un solar de 11.000 metros cuadrados, de los que la superficie construida ocupará 5.561 metros. La arquitecta responsable del proyecto destaca que, aprovechando que se trata de un terreno ahora cubierto por la vegetación, se va a dejar el máximo espacio sin pavimentar para destinarlo a zonas verdes y huertos escolares.

El edificio, de tres plantas, estará formado por dos bloques que se unirán en forma de L. Uno de ellos servirá de acceso principal, con la cafetería y el gimnasio, mientras que el otro se destinará a las aulas, espacios para los docentes y tareas administrativas.

De las 690 plazas educativas para las que se ha dimensionado el instituto, 480 corresponden a Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), repartidas en 16 unidades, mientras que la oferta de Bachillerato contempla otras seis unidades para 210 alumnos. La entrada principal del instituto dará a la calle Albarca, frente al centro educativo privado Mestral.

Vera y Pascual han incidido en que el centro dispondrá de un control ambiental adecuado, pero también de un sistema de ahorro energético: "No se trata solo de poner los interruptores para encender el aire acondicionado, sino de asegurar una climatización eficiente y acorde con el medio ambiente".

El pasado 25 de junio, el Govern ya aprobó el proyecto básico y de ejecución del IES Can Cantó, que también ha recibido la declaración de interés autonómico para acelerar la salida de las obras a licitación. A la espera de cómo se resuelva el concurso público y de que se adjudique a una empresa constructora, la conselleria de Educación prevé que la primera piedra pueda colocarse a finales de año.

En principio, el plazo de ejecución de estos trabajos es de 20 meses, pero, dado que Can Cantó y es Putxet se encuentran en una zona de influencia arqueológica, el conseller ha preferido mostrar cautela al respecto. "Hay obras que se complican y de las que no se puede garantizar su duración", advierte. En este sentido, Vera ha puesto el ejemplo del CEIP Es Mercadal, en Menorca, donde se planificó un plazo de 18 meses de trabajos que, al final, se ha ampliado a 24.

Proyectos pendientes

Vera ha aprovechado su visita para recordar el resto de iniciativas que está llevando a cabo la Conselleria de Educación en Ibiza, como la reforma integral del CEIP Vara de Rey, así como las ampliaciones del IES Quartó de Portmany o de los colegios de Sant Carles y Sant Ciriac, en Santa Eulària.

En Formentera, el Govern acometerá la ampliación del IES Marc Ferrer y la construcción de un edificio anexo al CEIP El Pilar de la Mola, donde se remodelará su patio para eliminar pavimentación y dotarlo de más vegetación con sombra. Además, se llevarán a cabo mejoras en los colegios de Sant Ferran y Mestre Lluís Andreu.

La conselleria de Educación prevé invertir 21,3 millones de euros en el conjunto de todas estas actuaciones pendientes en las Pitiusas.