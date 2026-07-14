"Defender los derechos humanos nunca puede ser un delito": Podemos llama a concentrarse por el multimillonario detenido en Ibiza

Podemos Ibiza ha expresado su apoyo a James 'Fergie' Cox Chambers, detenido en Ibiza en cumplimiento de una orden internacional de detención, y ha reclamado al Gobierno de España que haga todo lo que esté en su mano para impedir su extradición. La formación considera que la petición responde a una persecución de carácter político contra quien define como un reconocido activista comprometido con la defensa del pueblo palestino.

El partido se ha sumado a la concentración convocada este martes a partir de las 19 horas, frente a los juzgados de Ibiza, en la plaza de sa Colomina, y ha invitado a la ciudadanía a acudir con una cacerola para defender los derechos humanos, la libertad de expresión y la solidaridad internacional.

"Nuestra organización comparte el posicionamiento expresado por Podemos Illes Balears, cuyos dirigentes han advertido de que esta petición de extradición podría responder a una estrategia de la administración de Donald Trump para perseguir a quienes denuncian lo que consideran el genocidio contra el pueblo palestino y muestran su solidaridad con Gaza. España no debe convertirse en un instrumento de esa persecución política ni colaborar con quienes pretenden silenciar el activismo internacional", ha declarado la portavoz de Podemos, Mónica Fernández.

La formación exige al Gobierno de España que mantenga "la coherencia" con la posición que, según señala, ha defendido durante los últimos meses respecto a Palestina. Podemos sostiene que España ha sido uno de los pocos gobiernos europeos que ha dado pasos decididos en favor del reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y que ha mantenido una actitud activa en la denuncia de la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. "Precisamente por ello, ahora no es el momento de colaborar con quienes, desde nuestro punto de vista, buscan criminalizar la solidaridad internacional", afirma el partido.

Podemos pide frenar la extradición de James 'Fergie' Cox Chambers tras su detención en Ibiza. / Podemos Ibiza

Podems Ibiza considera que las autoridades españolas deben proteger los derechos fundamentales de James 'Fergie' Cox Chambers y garantizar que cualquier decisión se adopte con todas las garantías jurídicas, teniendo especialmente en cuenta la posible existencia de motivaciones políticas detrás de la solicitud de extradición. La formación defiende que, cuando existen dudas razonables sobre la utilización de mecanismos judiciales para perseguir a activistas por sus ideas, "la obligación de un Estado democrático es extremar la protección de los derechos humanos".

El partido considera "especialmente significativo" que uno de los grandes herederos de una inmensa fortuna haya decidido utilizar buena parte de sus recursos para apoyar causas sociales, movimientos por la justicia y personas vulnerables, perseguidas o privadas de derechos, en lugar de dedicar su patrimonio únicamente al enriquecimiento personal o a la defensa de intereses económicos.

La agrupación sostiene que no se puede permitir que otros multimillonarios, con una enorme capacidad de influencia política y económica, utilicen el poder de los Estados para intentar silenciar o castigar a quien, según la formación, ha decidido poner su fortuna al servicio de causas solidarias.

"La democracia se fortalece cuando protege la libertad de conciencia, la libertad política y el derecho a la solidaridad internacional. Se debilita cuando permite que las diferencias ideológicas se conviertan en motivo de persecución", señala la organización.

Por todo ello, Podemos ha llamado a la ciudadanía a participar este martes por la tarde en la concentración frente a los juzgados de Ibiza y ha reclamado al Gobierno de España que no colabore en una extradición que considera incompatible con la defensa de los derechos humanos y con el compromiso manifestado por España en favor del pueblo palestino. "Porque defender los derechos humanos nunca puede ser un delito", concluye la formación.