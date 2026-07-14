Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 1.900 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza. La mercancía, valorada en unos 11.500 euros, se encontraba en el equipaje de un viajero ruso de 71 años.

La actuación tuvo lugar la tarde del pasado 6 de julio durante uno de los controles fiscales habituales en la terminal de llegadas.

Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras sospecharon del pasajero por el nerviosismo que mostró mientras recogía su equipaje. El hombre había llegado en un vuelo procedente de Estambul con escala en Ámsterdam.

Ocultas en dos maletas y una mochila

Los guardias inspeccionaron mediante un escáner las dos maletas facturadas y la mochila que llevaba el viajero. Al abrirlas, localizaron un total de 1.900 cajetillas de tabaco de distintas marcas.La mercancía carecía de los precintos fiscales obligatorios y superaba ampliamente la cantidad permitida para uso personal. Los agentes se incautaron de todo el tabaco y levantaron varias actas por infracción de contrabando contra el pasajero.