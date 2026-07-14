Cámara de Comercio y Pimeef ven en el nuevo Mercat Nou una oportunidad para reactivar el comercio de Ibiza

El proyecto del nuevo Mercat Nou de Ibiza recibe el respaldo inicial de las principales entidades empresariales de la isla, aunque con matices y a la espera de nuevas aportaciones. La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha emitido una opinión favorable a la renovación de las instalaciones, mientras que Pimeef ha avanzado que realizará en los próximos días una valoración completa y presentará las alegaciones que considere oportunas.

El proyecto, actualmente en exposición pública hasta el 8 de agosto, fue presentado este jueves en la sede de Pimeef por el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Eivissa, Àlex Minchiotti. La Cámara de Comercio también ha analizado la memoria justificativa municipal a petición del propio edil, dentro de sus funciones como órgano consultivo de las administraciones públicas.

Para la Cámara, la reforma del Mercat Nou puede culminar un largo proceso destinado a "dinamizar comercialmente el Eixample de Ibiza". La entidad considera que las nuevas instalaciones supondrán «una mejora y un incentivo para toda la zona comercial» y contribuirán a mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La Cámara valora especialmente la ampliación de la superficie de aparcamiento, que entiende como un valor añadido ante las dificultades para estacionar en la ciudad. A su juicio, esta medida no solo favorecerá al mercado, sino también al conjunto del comercio del entorno. También destaca la previsión de ampliar la zona de restauración y cafetería, lo que podría convertir el mercado en un espacio más atractivo desde el punto de vista comercial, turístico y de ocio.

Otro de los aspectos positivos señalados por la entidad es que la carga y descarga de mercancías se realice dentro del propio recinto, una solución que permitiría reducir molestias en la zona. Además, la Cámara considera «muy justo» que el Ayuntamiento haya previsto una limitación en el precio de los arrendamientos de los locales ocupados por los antiguos comerciantes, obligando a la futura concesionaria a respetar los precios de quienes han trabajado hasta ahora en el mercado.

Pimeef: "Centro social, económico y turístico"

Pimeef, por su parte, subraya que se trata de un proyecto "largamente esperado y recibido con ilusión por los paradistas, que llevan años reclamando unas instalaciones adecuadas para desarrollar su actividad y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo". La patronal reconoce la profesionalidad de los actuales comerciantes del mercado y defiende que el nuevo espacio debe mantener su función tradicional de abastecimiento, pero también convertirse en un centro social, económico y turístico de la ciudad.

Entre las cuestiones que Pimeef considera prioritarias figuran que las nuevas instalaciones sean un espacio comercial moderno, con puestos amplios y accesibles, una logística eficaz para los comerciantes, criterios de sostenibilidad energética, un diseño atractivo y facilidades para la visita de los clientes.

El respaldo de las entidades empresariales llega, sin embargo, en paralelo a la oposición de un grupo de vecinos del entorno del Parque de la Paz, que ha iniciado una recogida de firmas y prepara alegaciones contra el proyecto. Los residentes defienden que se rehabilite y modernice el edificio actual del Mercat Nou, en lugar de construir uno nuevo en otra ubicación.

Entre sus principales preocupaciones figuran la pérdida de las actuales pistas deportivas, el impacto de excavar tres plantas de aparcamiento junto a edificios residenciales de cierta antigüedad y los efectos sobre la movilidad en una zona ya muy tensionada. La Cámara reconoce que el proyecto ha generado quejas vecinales y confía en que el Ayuntamiento las estudie y tenga en cuenta durante la tramitación.

Tanto la Cámara como Pimeef coinciden, en cualquier caso, en que la renovación del Mercat Nou puede ser una pieza clave para actualizar los equipamientos comerciales de Ibiza y reforzar la vida del Eixample.