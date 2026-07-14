«La barrera de la Marina no cumple su función y el barrio está saturado de coches», denuncia el PSOE de Ibiza

El PSOE de Ibiza reclama la restitución inmediata del control de acceso al barrio de la Marina, después de denunciar que el nuevo sistema instalado por el Ayuntamiento no funciona correctamente y ha permitido, según los socialistas, la entrada indiscriminada de vehículos en una de las zonas más sensibles del centro histórico.

El Grupo Municipal Socialista asegura que la inoperatividad de la barrera ha convertido la Marina en un espacio marcado por el «caos circulatorio», con más tráfico, ruido y molestias para los residentes en plena temporada turística. El concejal Pep Tur critica que el gobierno municipal de Rafael Triguero quiso presentar el nuevo sistema como una mejora, pero que el resultado ha sido «una barrera que no cumple su función, un barrio saturado de coches y unos vecinos que son los únicos que pagan las consecuencias de su improvisación».

Desde el PSOE sostienen que los residentes «no pueden descansar, no pueden aparcar» y ven cómo el barrio pierde cada día la tranquilidad que debería conservar un espacio residencial y patrimonial. «Mientras tanto, Triguero mira hacia otro lado», afirma Tur, que considera especialmente grave que esta situación afecte a un núcleo histórico de la ciudad.

Los socialistas recuerdan que los accesos restringidos no son, a su juicio, un capricho administrativo, sino una herramienta necesaria para proteger el patrimonio, garantizar el descanso vecinal y compatibilizar la actividad económica con la vida cotidiana del barrio. En este sentido, Tur advierte de que lo que ocurre estos días «va mucho más allá de una incidencia técnica».

"Han perdido el control"

«La Marina no está sufriendo una avería. Está sufriendo un gobierno que ha perdido el control», denuncia el concejal socialista, que añade que el problema no es solo que una barrera no funcione, sino que el Ayuntamiento haya dejado «un barrio entero sin control de accesos en plena temporada turística».

El PSOE también acusa al gobierno municipal de no tener en cuenta a los vecinos de la Marina en distintas decisiones que afectan al barrio, desde el nuevo sistema de accesos hasta la gestión de sa Peixateria o los horarios de carga y descarga. Para Tur, esta situación demuestra «una manera de gobernar basada en la improvisación y la propaganda».

Por todo ello, el grupo municipal exige que el Ayuntamiento restablezca de forma inmediata un control efectivo de los accesos, informe públicamente de las causas de la avería, detalle los plazos previstos para solucionarla y adopte medidas provisionales para evitar que la situación siga deteriorándose.