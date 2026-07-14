La Audiencia Nacional decidirá sobre la extradición del multimillonario detenido en Ibiza por orden de Trump

La Audiencia Nacional decidirá en los próximos días sobre la petición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de extraditar al multimillonario James 'Fergie' Cox Chambers Jr., detenido en Ibiza acusado por Estados Unidos de financiar al grupo terrorista Hamás, han confirmado fuentes del caso. Mientras, este jueves se celebra una cacerolada frente a los juzgados de Ibiza en la que se reclama que no sea extraditado a Estados Unidos, convocada por Extinction Rebellion y que han apoyado partidos como EU o Podem, que defienden la actuación solidaria de Cox con Palestina.

El filántropo y activista de izquierdas James Cox 'Fergie' Chambers Jr. es miembro de una las familias con mayor fortuna del país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, con intereses en automoción, medios de comunicación e inversiones, y fue arrestado por la Policía Nacional el pasado viernes en Ibiza cuando iba en coche con su familia.

El sábado pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Antonio Piña, en funciones de guardia. Tras declarar por videoconferencia, y a petición de la Fiscalía, el juez ordenó la prisión incondicional para el detenido hasta que se adopte una decisión firme por parte de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones a otros países.

Si el detenido no acepta voluntariamente la extradición, se celebrará una vista en la que se decidirá sobre la solicitud de EE.UU.

Sobre el multimillonario pesa una petición de entrega formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás.

Respuesta de la familia

Su familia ha denunciado en un comunicado que tal requerimiento responde a una "persecución política" de la administración Trump por el apoyo del filántropo a la causa palestina. En concreto, sostiene que la actuación de la administración del presidente Donald Trump se enmarca en una estrategia de represión contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina y afirma que el empresario afronta una petición de extradición por varios cargos federales que podrían acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.

El cargo más grave, concretan sus parientes, se refiere a una supuesta financiación de la resistencia palestina, una acusación que califican de "fabricada" y que, aseguran, se fundamenta únicamente en transferencias de fondos realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.