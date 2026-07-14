Amics de la Terra reclama más límites a los cruceros y controlar su contaminación en Ibiza

Amics de la Terra Eivissa rechaza el actual modelo de turismo de cruceros en la isla y reclama a las administraciones "medidas efectivas" para proteger la calidad de vida de los residentes, las infraestructuras y el patrimonio natural de la isla. La llegada de varios de estos grandes buques el mismo día ha provocado graves problemas de movilidad en la zona de es Botafoc.

En una nota, la organización sostiene que Ibiza continúa soportando una de las mayores presiones turísticas del mundo, con una ratio de 27 turistas por habitante y año. A su juicio, esta carga ha superado la capacidad del territorio y hace necesario avanzar hacia un «decrecimiento turístico bien planificado y socialmente justo».

Entre las medidas planteadas, Amics de la Terra propone garantizar el cumplimiento estricto de la normativa MED ECA, limitar la llegada de cruceros, preparar la red eléctrica para la futura conexión de los buques a los muelles y restringir el abastecimiento de agua a las grandes embarcaciones turísticas durante los periodos de sequía.

Controles sobre el contenido de azufre

La entidad recuerda que el área de control de emisiones del Mediterráneo, conocida como MED ECA, entró en vigor en mayo de 2025 y obliga a las navieras a reducir el contenido de azufre de los combustibles que utilizan. Consideran que la implantación de esta normativa supone un avance conseguido tras años de reivindicaciones de organizaciones sociales y ecologistas, entre ellas las integradas en la antigua Alianza Mar Blava. Sin embargo, advierten de que su entrada en vigor no garantiza por sí sola el cumplimiento de las obligaciones.

Por este motivo, reclama más transparencia y recursos suficientes para realizar inspecciones, además de mediciones independientes y continuas de la calidad del aire en los puertos. El objetivo, señala, es comprobar que las compañías navieras respetan los límites de emisiones establecidos.

El reto de electrificar los muelles

La organización se muestra favorable a las iniciativas destinadas a descarbonizar el transporte marítimo, pero alerta de las dificultades técnicas que puede plantear la electrificación de los muelles mediante el sistema de suministro eléctrico a buques, conocido como OPS. Según los cálculos aportados por Amics de la Terra, un crucero demanda hasta diez veces más energía que un ferri convencional. La conexión simultánea de dos cruceros requeriría alrededor de 20 megavatios de potencia, que deberían añadirse a una red de distribución eléctrica, que la entidad considera ya sometida a una elevada presión.

Los ecologistas advierten de que esta necesidad energética podría obligar a ejecutar obras y ampliaciones de la red, con las consiguientes molestias para la población. Aunque el horizonte previsto para habilitar la conexión eléctrica de los buques es 2030, la organización sostiene que las actuales carencias de las infraestructuras de Ibiza dificultarán que los cruceros puedan apagar sus motores durante su estancia en el puerto.

Ante esta situación, pide que las inversiones necesarias se planifiquen con antelación para evitar que la electrificación portuaria afecte al suministro eléctrico de los residentes.

Preocupación por el consumo de agua

Amics de la Terra también pone el foco en el abastecimiento de agua a los cruceros. La entidad recuerda que Ibiza se encuentra en una situación permanente de estrés hídrico y considera «inadmisible» atender sin limitaciones la demanda de estas embarcaciones, a las que define como grandes «ciudades flotantes».

La organización señala que el agua procede de los acuíferos o de las plantas desaladoras y que la producción de desalada requiere un elevado consumo de energía. Este gasto energético podría aumentar si finalmente se construye una cuarta desaladora en la isla, un proyecto al que se oponen. Por ello, proponen restringir el suministro de agua a los grandes buques turísticos durante los periodos de prealerta o alerta por sequía.

Críticas al impacto económico del sector

La organización ecologista también cuestiona los argumentos sobre el impacto económico del turismo de cruceros. Asegura que las cifras difundidas por la industria no suelen incluir los costes que esta actividad genera para el conjunto de la sociedad. Entre estas consecuencias, Amics de la Terra cita la saturación de los servicios públicos y las infraestructuras, la masificación de las carreteras en las horas de mayor afluencia y el progresivo cierre del comercio local tradicional.

La entidad considera que el actual modelo no beneficia suficientemente a la población residente y reclama que, al evaluar su rentabilidad, se tengan en cuenta tanto los ingresos directos como sus efectos sociales y medioambientales.

Evaluar el límite de 8.000 cruceristas

Amics de la Terra pide, en primer lugar, que se respete el actual límite de 8.000 cruceristas diarios y que se analice su efectividad durante este verano. La evaluación debería tener en cuenta, según la organización, el impacto de estas llegadas en la movilidad, los servicios y las principales infraestructuras de la isla.

En función de los resultados, la entidad no descarta que deban aplicarse restricciones mayores. Sus otras propuestas son establecer una vigilancia permanente de las emisiones en los puertos, invertir en la mejora de la red eléctrica y aplicar una gestión más restrictiva del agua durante los episodios de sequía.