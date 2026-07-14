El aeropuerto de Ibiza supera los 1,3 millones de pasajeros en junio, un 3,2% más

El aeropuerto de Ibiza suma y sigue. La terminal cerró junio con 1.300.187 pasajeros, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, manteniendo la dinámica de crecimiento de los últimos meses. El incremento equivale a unos 40.500 viajeros adicionales respecto a junio de 2025, cuando las instalaciones aeroportuarias contabilizaron 1.259.645 usuarios. Según los datos facilitados por Aena, el gestor de las instalaciones, el crecimiento se apoyó principalmente en las conexiones nacionales. Un total de 451.180 pasajeros viajaron entre Ibiza y otros aeropuertos españoles, un 7,4% más que un año antes. Por su parte, las rutas internacionales sumaron 846.366 usuarios, con un avance más moderado, del 1,2%.

Pese a este mayor dinamismo del mercado doméstico, los enlaces internacionales, como sucede siempre durante los meses de temporada de verano, continuaron concentrando cerca de dos terceras partes del tráfico comercial registrado durante el mes.

La actividad también aumentó en las pistas. El aeropuerto gestionó en junio 11.518 aterrizajes y despegues, un 3,2% más que un año antes. Son 354 operaciones adicionales respecto a las 11.164 contabilizadas en junio de 2025.

Casi 115.000 pasajeros más en el semestre

Los datos de junio consolidan la recuperación del tráfico aeroportuario después del retroceso registrado durante los dos primeros meses del ejercicio. Entre enero y junio pasaron por la terminal ibicenca 3.768.660 pasajeros, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En términos absolutos, el aeropuerto ha ganado 114.987 usuarios en un año, ya que durante el primer semestre de 2025 había registrado 3.653.673 pasajeros.

El volumen de operaciones alcanzó los 35.869 vuelos en los seis primeros meses del año, un 3,4% más. La diferencia respecto a las 34.688 operaciones del mismo periodo de 2025 es de 1.181 aterrizajes y despegues.

El balance semestral está condicionado por la marcada estacionalidad del aeropuerto. Solo mayo y junio concentraron alrededor del 63,5% de todos los pasajeros contabilizados desde el comienzo del año.

Del descenso invernal al crecimiento de la temporada

El ejercicio de 2026 comenzó con cifras negativas. En enero, el aeropuerto atendió a 199.053 pasajeros, un 5,6% menos que un año antes, y gestionó 2.555 vuelos, un 4,5% menos.

La caída continuó en febrero, aunque de forma más moderada. Ese mes se contabilizaron 207.486 viajeros, un 2,9% menos, y 2.449 operaciones, con un descenso del 2,6%. El acumulado de los dos primeros meses se situó así en 406.539 pasajeros, un 4,3% menos que en 2025.

El cambio de tendencia llegó en marzo. La terminal registró 296.119 pasajeros, un 3,2% más, y 3.263 movimientos de aeronaves, un 4,5% más. El fuerte crecimiento del tráfico internacional, del 42,6%, compensó entonces el descenso de las conexiones nacionales.

Balance positivo en el acumulado del año

La mejora se mantuvo en abril, con 671.579 pasajeros, un 3,1% más, y 6.530 vuelos, un 5,1% más. Al cierre de ese mes, el balance acumulado del año ya había pasado a terreno positivo, con 1.374.237 viajeros, un 0,8% más que durante el primer cuatrimestre de 2025.

Mayo fue el mes de mayor crecimiento relativo del semestre. El aeropuerto recibió 1.094.236 pasajeros y gestionó 9.554 operaciones, con un incremento del 6,1% en ambos indicadores. El tráfico nacional aumentó ese mes un 10,8% y el internacional, un 3,9%.

Con el avance de junio, el aeropuerto encadena ya cuatro meses consecutivos de crecimiento tanto en pasajeros como en movimientos de aeronaves. La evolución de la primera mitad del año dibuja así dos etapas diferenciadas: una temporada de invierno con descensos en enero y febrero y una recuperación desde marzo, reforzada por la apertura progresiva de las rutas de verano.