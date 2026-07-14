La actriz y directora teatral Anna Xantal Sanou: «En Ibiza faltan oportunidades para los proyectos profesionales de teatro»

En el año que lleva en marcha, ‘Píndoles teatrals’ ha inoculado la afición por consumir teatro a muchas personas en Ibiza que hasta entonces no habían mostrado interés por esta arte escénica. Ese es uno de los logros del proyecto que destaca su creadora, Anna Xantal Sanou Pauli, conocida artísticamente como Xantal. Otro mérito, dice, es haber conseguido reunir «a intérpretes de distintos estilos y escuelas» generando entre ellos una retroalimentación muy enriquecedora.

De todas las iniciativas que ha puesto en marcha hasta la fecha, sin duda, esta es la que considera «más significativa a nivel de evolución profesional» .

La inquieta actriz y directora teatral catalana ha mamado el arte dramático desde la cuna. Sus padres y sus hermanas eran intérpretes amateurs. No obstante, no fue hasta hace tres años que decidió dejar su profesión como educadora social para volcarse por completo en su pasión, compaginándola con empleos que le permitieran libertad de horarios para poder desarrollar todas las ideas teatrales que tenía en mente, que son unas cuantas.

La barcelonesa, que había vivido en Ibiza entre 2003 y 2017, periodo en el que creó su primera compañía profesional, La Claka Teatre, junto al actor Juanjo Ribera, decidió regresar a la isla en diciembre de 2023. «Mi idea era cambiar mi forma de vida para poder enfocarme en la interpretación», explica.

Desde entonces se ha subido a los escenarios de Ibiza en varias ocasiones. La primera fue para dar vida a ‘Shirley Valentine’, una obra con la que ya había girado por Cataluña bajo la dirección de Vicente Cañón. En la isla la codirigió Àngels Martínez. También con ella como directora, interpretó ‘Abans que arribi l’alemany’, una obra de Marta Barceló que «trata sobre el Alzheimer y que, al contrario de lo que pueda parecer, es un canto a la vida». Esa historia dice «significó un antes y un después» en cómo ve la vida.

Una representación con Anna Xantal Sanou. / Archivo de 'Píndoles teatrals'

Además de sus trabajos como actriz, comenzó a desarrollar distintos proyectos teatrales. El de ‘Píndoles teatrals’ se comenzó a gestar después de que le ofrecieran la gestión de la Sala de Arte y Ensayo, en la calle Pere Francés de Vila, que en sus tiempos fue sede del GAT; y tras toparse en la calle con una conocida que quería hacer teatro . «Se me ocurrió hacer un grupo de entrenamiento actoral con personas que ya tenían experiencia actuando y que no pertenecían a ninguna compañía. Uno de los primeros actores en los que pensé fue Juan Ribera, que es mi mano derecha», señala.

La iniciativa arrancó con cuatro actores en julio del año pasado y a estas alturas ya son 16. En estos doces meses, el grupo ha hecho 38 obras en cuatro escenarios, además de en su sede: JazzTa Bé, Es Bistro Kfe y Can Ventosa, en Vila; y en Why not, en Cala de Bou. «En este año hemos triplicado el público y, en ocasiones, hemos tenido que programar dos sesiones», asegura.

Taquilla inversa

«Es teatro para todos los bolsillos porque nos hemos despojado de grandes escenografías y vestuarios», añade Xantal, tras explicar que el proyecto «funciona con taquilla inversa». Cuando las obras se llevan a cabo en su sala, se pide al público que pague un mínimo de cinco euros. En el resto de casos los asistentes «aportan la voluntad».

Los textos que se interpretan en ‘Píndoles teatrals’, en ocasiones, son obra de la propia Xantal, otras son de «dramaturgos como Vicente Cañón, Marc Egea o Francesc Crutchet».

La directora catalana destaca los múltiples beneficios del microteatro: «Cada mes hacemos tres obras y eso a los actores nos proporciona mucha versatilidad y agilidad a la hora de crear personajes, de aprender el texto y de evolucionar porque se trabaja con mucha gente distinta». «En un año he visto un crecimiento actoral muy grande», resalta.

Meses después de que se pusieran en marcha las ‘Píndoles teatrals’, su promotora decidió crear, además, un taller de iniciación al teatro. El pasado 28 de junio, su alumnado mostró todo lo que había aprendido en el curso con una sesión de microteatro en su local de ensayo.

Fiesta de aniversario

Xantal lleva unos cuantos días enfrascada en los preparativos del primer aniversario de ‘Píndoles teatrals’, que se celebrará este viernes en el mismo espacio donde dio sus primeros pasos, en el gastrobar musical JazzTa Bé.

La fiesta comenzará a las 20 horas con «una dinámica con el público», al que se le entregará «pequeños obsequios reciclables». Después comenzará la programación con una obra dramática, ‘Una buena abogada’; el sainete ‘Un cuartito de hora’; la obra escrita por Ramon Mayol ‘Llumeta’; y una pieza que interpretará el alumnado de iniciación, ‘Aire de París’. Para cerrar el pase una actriz de más de 80 años que ha seguido como público el proyecto desde sus inicios, Concha Sanuy, hará una lectura dramatizada del texto ‘Dues actrius’.

En el intermedio, que durará una hora, los asistentes podrán cenar mientras varios actores hacen performances e improvisaciones con el público y en la calle.

La impulsora del proyecto ha preparado una sorpresa para los miembros del grupo con «una alfombra roja y gala de entrega de píndulas a los actores».

A partir de las 23.15 horas comenzará la sesión golfa con «las comedias ‘La consulta’ y ‘La nevera’, escrita y representada por Andru Molina; el monólogo de Xantal ‘Teràpia... per què?’ y para cerrar el pase otra pieza cómica, ‘Hasta que la muerte...¿¡qué?!’.

Intérpretes participantes en 'Píndoles teatrals'. / Archivo 'Píndoles teatrals'

Para terminar habrá regalos de recuerdo para el público y para rematar la celebración, música de los 80. Las personas interesadas en asistir pueden reservar su plaza poniéndose en contacto con Xantal en el número 665 18 71 00.

Proyectos de futuro

La directora tiene intención de continuar con esta iniciativa en el futuro y aspira a «encontrar un sitio donde hacer microteatro como un proyecto estable», ya sea «en un espacio público» o en su propio local .

Analizando la escena teatral actual en Ibiza, Xantal remarca que «para el tamaño que tiene la isla hay muchísima afición teatral y muchos grupos amateurs». Sin embargo, añade, «faltan oportunidades para los proyectos profesionales de teatro».

La actriz catalana confía en que con la Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les Pitiusas (Apaep). que arrancó en 2024, la situación «vaya a mejor» y los intérpretes dispongan de «una programación estable» que les permita desarrollar su trabajo con una continuidad.

Además de ‘Píndoles teatrals’, Xantal impulsa otras iniciativas, por ejemplo la de ‘Teatro zero’, a través de la que ofrece actuaciones a domicilio.

Asimismo, tiene otro proyecto «firmado con el Ayuntamiento de Ibiza para llevar a cabo dramatizaciones en Dalt Vila con la intención de dar vida al barrio los domingos durante todo el año». «Representaremos unos textos que ha escrito para nosotros Bernat Joan i Marí , ‘Cuatre estampes eivissenques’, que se escenificarán en cuatro puntos distintos del casco antiguo», detalla. La primera sesión de teatre al carrer, adelanta, será el próximo 20 de septiembre.

La actriz y directora teatral también está, además, en otra iniciativa que quiere presentar en los próximos meses a los institutos de las Pitiusas. «Se trata de hacer una escenificación de una reunión entre padres y profesores en la que se aborda el tema del bullying con el objetivo de que el alumnado reflexione sobre este tema y lo complicado que es abordarlo», detalla. Xantal confía en que el proyecto salga adelante. El texto ya está escrito y los actores seleccionados.