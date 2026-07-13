Las viviendas turísticas de Ibiza se alejan de Airbnb

La plataforma digital Airbnb pierde relevancia para los propietarios de viviendas de Ibiza que la sacan al mercado del alquiler turístico. Así lo indica la base de datos SIT Eivissa, del Consell Insular, que afirma que el total de anuncios de pisos ibicencos que la página web registra pasó de los 3.171 que se podían encontrar en junio de 2025 a los 2.014 del mismo mes de este año. Como es lógico, la capacidad agregada de los inmuebles disponibles también ha disminuido, ya que ha variado de las 19.224 hasta las 13.203 plazas en este periodo.

Los porcentajes son un poco más útiles a la hora de extraer conclusiones, ya que demuestran que la caída en el número de ofertas ha sido mayor que en el aforo total (un 36,5% y un 31,3%, respectivamente). Por lo tanto, se puede afirmar que los anuncios de viviendas de Ibiza en Airbnb son menores en cantidad, pero tienen una media de capacidad mayor que hace un año. Así, los inmuebles disponibles en la plataforma en junio de 2025 podían alojar a 6,1 inquilinos de promedio por los 6,6 del mes pasado.

Los datos desagregados por municipios explican que esta tendencia se replica con una intensidad parecida en toda la isla. De esta manera, el mayor aumento de la media de capacidad por anuncio se observa en los que corresponden a Sant Josep, que pasó de las 6,5 a las 7,1 personas. Por otra parte, el promedio que se ha mantenido más estable ha sido el de Sant Antoni, que apenas se ha movido desde los 5,8 hasta los 5,9 ocupantes entre los doce meses estudiados.

Las viviendas de baja gama abandonan

Teniendo todas estas cifras en cuenta, la frase con la que se abre la noticia de que la plataforma de viviendas turísticas es cada vez menos popular entre los propietarios de Ibiza se puede matizar. Por ello, se puede deducir que los dueños de inmuebles de baja gama son los más propensos a buscar otras opciones de promoción de sus residencias.

Así se desprende del precio medio fijado para cada anuncio, que aumentó un 6,4% entre los dos meses a los que se refiere el análisis: desde los 1.256 hasta los 1.336 euros. En esta línea, el importe promedio por persona que pueden instalarse en cada vivienda también ha crecido y ha pasado de los 157 a los 164 euros entre los meses de junio de 2025 y 2026, lo que supone un 4,7%.

La evolución del tipo de inmueble ofrecido en la plataforma refuerza la idea de que son los alojamientos más económicos los que quedan fuera de Airbnb. Así, los anuncios de habitaciones privadas han descendido un 51%; los de apartamentos, un 27% y ya no quedan los que se referían a dormitorios compartidos. Mientras tanto, aquellos que proponían una casa entera bajaron un 35%.

Sin licencia, no hay anuncio

Por otra parte, merece la pena destacar los esfuerzos que han realizado el Consell de Ibiza y Airbnb para eliminar el intrusismo en el sector del alojamiento, ya que han erradicado por completo los inmuebles sin licencia anunciados en esta web. De hecho, no registra ningún anuncio irregular desde diciembre, según SIT Eivissa.

De esta manera, en junio de 2025 había disponibles 1.135 viviendas que no contaban con los permisos requeridos, es decir, un 35,8% del total. Las cifras dejan poco espacio para las dudas, ya que entonces la plataforma registraba 2.036 inmuebles que cumplían con los reglamentos establecidos acerca del alojamiento turístico. Se trata de un número muy parecido a los 2.014 que se anunciaban en junio pasado, lo que indica que las ofertas de viviendas turísticas ajustadas a la legalidad se han mantenido casi sin variaciones un año después.

Por otra parte, sorprende observar que la estacionalidad económica de Ibiza no afecta a los propietarios que dan a conocer su inmueble en la plataforma, ya que su número se ha mantenido estable a lo largo de los últimos doce meses. En base a ello, se puede comprobar que la cantidad de ofertas de inmuebles con licencia ha oscilado entre los 2.086 de cota máxima en julio de 2025 y los 1.710 de noviembre de ese año.

Más caída en la capital

Los datos desglosados por municipios permiten observar que esta disminución generalizada en la cantidad de anuncios registrados en Airbnb ha afectado a la ciudad de Ibiza mucho más que al resto de la isla. Así, la web contabiliza un 67% menos de viviendas de la capital de la isla entre los dos meses estudiados.

A mucha distancia de la bajada de la capital se encuentra la de Sant Josep, que alcanza el 36%. Santa Eulària y Sant Joan compartieron porcentaje de caída, del 32%. Y Sant Antoni está un escalón por debajo y la cantidad de sus viviendas ofertadas en Airbnb descendió un 22%.

Esta gran retirada de propuestas dejó al municipio de Ibiza como el menos representado en la plataforma, con solo 136 inmuebles el mes pasado, lo que lo situó por debajo de Sant Joan, con 172. Por otro lado, Sant Josep se consolidó como el territorio de la isla con más anuncios, ya que acumuló 733.

Una 'rara avis'

Siguiendo con la capital de la isla, en junio se convirtió en toda una rara avis en el sector de los inmuebles turísticos: fue el único lugar en el que alojarse resultaba más barato que doce meses antes si la búsqueda se realizaba a través de Airbnb. En concreto, un 19%.

Estas cifras llaman la atención debido a que se trata del municipio con mejores infraestructuras de transporte y más opciones de ocio, elementos que deberían justificar una tendencia contraria. Por lo tanto, se podría deber a que este territorio ha protagonizado una mayor retirada de la plataforma de alquileres de alta gama.

Los datos así lo certifican, ya que Ibiza ciudad ha contabilizado una disminución del 78% en las casas enteras ofertadas en Airbnb entre los meses de junio de 2025 y 2026. Los municipios que le siguen en esta estadística lo hacen a mucha distancia, ya que Sant Joan y Sant Josep tan solo han registrado descensos del 32%.