La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia

Los ritmos latinos hicieron vibrar este domingo la plaza del Parque de Vila, que se reconvirtió por unos instantes en una gran pista de baile al aire libre de la mano de la fiesta 'Sazón, con ritmo de barrio'. Desde las siete de la tarde y hasta la medianoche, los asistentes pudieron divertirse por todo lo alto con sesiones de djs, actuaciones musicales y clases abiertas de baile para despedir la semana disfrutando al son de la bachata, el merengue, la cumbia, la salsa o el reguetón.

Vila vibra con la mejor salsa

La primera edición de este evento, organizado por la Asociación de Comerciantes de la plaza del Parque, con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, animaba tanto a residentes como a turistas a disfrutar de la fiesta bajo el lema 'Siente el sabor, vive el ritmo, este es tu barrio'.

Andrés DJ fue el encargado de ir caldeando el ambiente, pinchando una selección de los mejores ritmos latinos para despertar los ánimos entre la audiencia durante la tarde. La coreógrafa Lucía Medina tomó el relevo para dirigir una clase de salsa abierta a todo el mundo, que dio paso al concierto de Ada Estévez, acompañada por el percusionista Néstor Morales.

Vila vibra con la mejor salsa

El punto culminante llegó ya de noche, con el baile de los farolillos y el broche final de una nueva sesión de Andrés DJ, acompañado por Javi Rober a la percusión.