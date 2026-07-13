Veinte chefs con estrella Michelin cocinan en Ibiza contra el cáncer infantil

Veinte chefs con estrella Michelin se reunirán el próximo 3 de octubre en Ibiza para cocinar contra el cáncer infantil. La quinta edición de Estrellas contra el Cáncer celebrará su gala solidaria en Nassau Beach Club, a partir de las 20.30 horas, con una propuesta gastronómica de primer nivel al servicio de una causa que moviliza cada año a la isla.

La nueva edición fue presentada este lunes en las instalaciones de Iberia en Madrid, en un acto que reunió a cocineros, patrocinadores, representantes institucionales y medios de comunicación. La cita sirvió como punto de partida de una edición especial, la quinta, que la organización promete cargar de sorpresas, aunque por ahora prefiere mantenerlas en secreto.

El proyecto está impulsado por Nuria Moreno, fundadora, directora y alma organizadora del evento, junto al chef con estrella Michelin Óscar Molina, pieza clave también en la parte gastronómica. Durante la presentación, Moreno agradeció a Iberia y a su equipo su apoyo desde los inicios del proyecto y el hecho de abrir de nuevo sus instalaciones para presentar la gala, por tercera vez, en Madrid.

Los tres chefs con Nuria Moreno, durante la presentación / NM

La gala contará con la participación de Óscar Molina, Aarón Ortiz, Álvaro Mina, Andreu Genestra, Carlos Maldonado, Cristian Palacio, Edwin Vinke, Ignacio Echapresto, Iván Cerdeño, Jordi Grau, Luis Veira, Luis Valls, María Jiménez, Pablo González, Rafa Soler, Raúl Resino, Sergio Manzano, Sofía del Olmo y Víctor Martín, entre otros nombres de la alta cocina. Todos ellos pondrán su talento al servicio de una noche solidaria en la que la gastronomía será el hilo conductor.

Las entradas saldrán a la venta el 15 de julio, con un precio de 180 euros. La recaudación íntegra se destinará a ASPANOB, gracias a la colaboración de los patrocinadores que hacen posible la organización del evento.

Apoyo, visibilización y ayuda

Durante el acto también intervinieron Juan Miguel Costa, director insular de Turismo del Consell de Ibiza, y Jaume Coll, presidente de Aspanob, la asociación que acompaña a las familias de niños y niñas de Ibiza diagnosticados de cáncer. La entidad cubre necesidades vinculadas a los desplazamientos y al apoyo durante los tratamientos, ya que los menores de la isla no cuentan con tratamiento oncológico pediátrico en Ibiza y deben trasladarse con sus familias a Palma, Madrid o Barcelona.

Los chefs Óscar Molina, Víctor Martín y Sergio Manzano compartieron igualmente su compromiso con una iniciativa que convierte la cocina en una herramienta de apoyo, visibilización y ayuda directa. El evento cuenta con el respaldo de Iberia, Iberia Express, Iberia Cards, Air Nostrum, Nassau Beach Club, Clínica Nuestra Señora del Rosario, Ibiza Travel, Eating in Ibiza, Hotel Mondrian, Exclusivas Miró, Gasifred y O Beach Ibiza.

Con esta quinta edición, Estrellas contra el Cáncer consolida su lugar en el calendario solidario de Ibiza y refuerza su objetivo de generar recursos, sensibilizar a la sociedad y acompañar a las familias que afrontan fuera de la isla el tratamiento oncológico de sus hijos.