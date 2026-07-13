UGT alerta de que las condiciones laborales y de vivienda en Ibiza son "cada vez peores"

"Las condiciones laborales y de alojamiento de los trabajadores son cada vez más precarias en Ibiza", denuncia Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en las Pitiusas. Durante una rueda de prensa realizada en las oficinas del sindicato, López asegura que este año están recibiendo testimonios que califica como "barbaridades". "Sabemos el problema de habitabilidad que existe en las Pitiusas, sobre todo en Ibiza, pero nos sangran los oídos cuando escuchamos lo que cuentan los trabajadores que vienen al sindicato", afirma.

UGT advierte de que numerosas empresas están llamando a trabajadores procedentes de la Península para ofrecerles un puesto de trabajo, pero "sin proporcionarles el alojamiento que sí tenían en temporadas anteriores". Una modificación que, según López, provoca que muchas personas no puedan incorporarse y terminen presentando una baja voluntaria.

"En abril o mayo te dicen que tienes trabajo, pero que no te dan vivienda. A ver quién puede encontrar una habitación o cualquier lugar donde vivir en Ibiza", señala. El sindicato ha presentado varias denuncias por estos casos y se encuentra a la espera de que se celebren los procesos judiciales correspondientes.

Habitaciones con humedades y hasta seis personas

López también denuncia las condiciones en las que se encuentran algunos alojamientos destinados al personal. Según explica: "Hay trabajadores que conviven en habitaciones de entre cuatro y seis metros cuadrados compartidas por cuatro o seis personas, con humedades, goteras y desperfectos". "Las dependencias se quedan al final de la temporada tal y como están y así las recibe el personal al año siguiente. Ni siquiera les lavan la cara", lamenta.

La representante sindical aclara que no todas las empresas cobran el alojamiento o la comida a sus empleados ni llevan a cabo estas prácticas, pero advierte de que esta diferencia genera una competencia desigual entre empresarios: mientras algunos garantizan estas condiciones sin coste, otros las utilizan para obtener un beneficio económico.

Menos plantilla y mayor sobrecarga de trabajo

La falta de vivienda, según Lopez, también repercute directamente en las condiciones laborales. Si los trabajadores no pueden desplazarse a la isla, las plantillas quedan incompletas y las tareas recaen sobre quienes sí se incorporan. "No tiene sentido decir que no se pueden cubrir las plantillas y, al mismo tiempo, ofrecer puestos de trabajo sin vivienda, sabiendo que ese personal no va a poder venir", sostiene López.

Y detalla algunas de las denuncias que reciben habitualmente: "La obligación de trabajar un sexto día, la sobrecarga de tareas y el alojamiento de empleados en tiendas de campaña o espacios inadecuados". Según la secretaria general de la federación, estos casos están más extendidos de lo que el sindicato desearía. "No estamos hablando únicamente de situaciones aisladas. A medida que avanza la temporada, los casos se van incrementando", concluye.