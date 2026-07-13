Tribu de Estrellas Ibiza organiza una jornada solidaria para coser arrullos

Tribu de Estrellas Ibiza celebrará el próximo 18 de julio el ‘Día de coser arrullos’, una jornada destinada a confeccionar piezas que acompañen a familias que atraviesan el fallecimiento de un bebé.

El encuentro tendrá lugar de 18 a 20 horas en el Casal d’Igualtat de Eivissa, situado en la avenida de la Pau s/n, esquina con la calle de Sant Cristòfol. No es necesario contar con experiencia previa, ya que habrá tareas adaptadas a todos los niveles, como cortar telas, preparar materiales, coser, diseñar patrones o colaborar en la organización.

Las personas que acudan pueden llevar hilos blancos o de colores, máquinas de coser, tijeras, tizas para marcar y retales de tela. La asociación también recoge donaciones de telas de algodón, cintas, botones, alfileres y otros materiales de costura que ya no se utilicen.

Bajo el lema ‘Juntas creamos abrazos de amor y recuerdo’, la iniciativa busca seguir confeccionando arrullos para ofrecer apoyo y acompañamiento a las familias en uno de sus momentos más delicados.