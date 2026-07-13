Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticas en IbizaAlquiler ilegal en FormenteraPlayas de IbizaMercadillos de Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Tareas de refresco

Tareas de refresco | BOMBERS D’EIVISSA

Tareas de refresco | BOMBERS D’EIVISSA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Un bombero echa agua en el lugar de un incendio recién sofocado en una edificación de Jesús. El fuego afectó a la entrada del inmueble y a materiales acumulados, pero el Parque Insular lo extinguió mediante una instalación de agua y con el apoyo de equipos de respiración autónoma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
  2. Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
  3. El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
  4. Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
  5. un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
  6. Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
  7. Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
  8. Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes

La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia

La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia

El mercadillo de Sant Joan se juega el verano entre el sol, el Mundial y los turistas que gastan menos

El mercadillo de Sant Joan se juega el verano entre el sol, el Mundial y los turistas que gastan menos

Menos pisos en Airbnb, pero más caros: así ha cambiado el alquiler turístico en Ibiza

Tareas de refresco

Playas de Ibiza: Mediodía complicado en Platges de Comte, cerrada al baño por un vertido de combustible de un barco

Llama la atención: El nuevo episodio de violencia protagonizado por un paciente en el centro de salud de Sant Antoni

¡Pasen y vean! ¡El circo de Ibiza!

¡Pasen y vean! ¡El circo de Ibiza!

"Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho": expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas

"Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho": expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
Tracking Pixel Contents