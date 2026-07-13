Sentencia histórica: el precio de la vivienda en Ibiza y Formentera no es "fuerza mayor" para incumplir un contrato

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha confirmado una penalización de 27.000 euros impuesta a Sureste Seguridad por repetidos incumplimientos en el servicio de vigilancia del Hospital de Formentera y de centros de salud de Ibiza.

Según la sentencia, el Ib-Salut ya había impuesto el 30 de septiembre de 2022 una penalización anterior de 13.000 euros por 24 faltas de presencia de vigilante en centros de salud durante junio de ese año. Aquella penalización fue firme y consentida por la empresa.

La situación continuó entre julio y septiembre de 2022. La resolución recoge 23 incumplimientos por falta de vigilante en el centro de salud Vila de Ibiza, 21 en el de Sant Antoni, cinco en Santa Eulària y tres en es Viver. En total, 52 faltas de presencia, sancionadas con 500 euros cada una. A ello se añadió un incumplimiento grave por el funcionamiento defectuoso de la aplicación informática de seguimiento del servicio, penalizado con 1.000 euros.

La empresa no negó la realidad de esas ausencias, pero alegó que no le eran imputables. Argumentó que existía una escasez de personal de seguridad privada en Ibiza, agravada por la dificultad para encontrar vivienda para trabajadores desplazados, la finalización de un contrato, el cese de ocho vigilantes a principios de junio y varias bajas sobrevenidas entre julio y septiembre.

Contestación del TSJB

El TSJB rechaza ese argumento. La Sala afirma que “la problemática que explica como justificativa de la falta de personal de seguridad en Ibiza no constituye causa de fuerza mayor que le exonere frente a la Administración del cumplimiento fiel y exacto a lo que se obligó”. La sentencia define la fuerza mayor como un acontecimiento imprevisible o inevitable, externo a la voluntad del obligado, que impide cumplir una obligación. Y concluye de forma expresa que “las circunstancias relatadas de dificultad de vivienda y bajas por enfermedad y despidos no son causas de fuerza mayor”.

El tribunal considera que la falta de personal es una cuestión “estructural” de la empresa y, por tanto, responsabilidad de la propia mercantil. Añade que Sureste Seguridad, al presentar su oferta, “sabía con claridad el personal que precisaba para cubrir el servicio ofertado” y no puede trasladar a la Administración las dificultades surgidas durante la ejecución del contrato.

La Sala recuerda que las penalizaciones contractuales no son una sanción administrativa en sentido estricto, sino una herramienta para garantizar la correcta ejecución del contrato y proteger el interés público. En este caso, concluye que la empresa debía cumplir lo pactado y que las dificultades alegadas “no le eximen de responder frente a la Administración ni le son excusa para un cumplimiento defectuoso”. Por todo ello, el fallo desestima íntegramente el recurso contencioso de Sureste Seguridad y le impone las costas del procedimiento, con un límite máximo de 3.000 euros.