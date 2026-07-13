Sant Josep convierte el verano en una escuela de primeros auxilios, tecnología y conciencia ambiental

Los monitores y directores de las escuelas de verano de Sant Josep han recibido durante tres jornadas formación homologada en primeros auxilios, mientras que once jóvenes del municipio han participado en un curso de programación centrado en la creación de un videojuego sobre la protección de la posidonia oceánica.

Las dos acciones formativas fueron desarrolladas por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep con el objetivo de reforzar la seguridad y las competencias digitales, según informa el Consistorio.

Primeros auxilios en la formación de verano de Sant Josep / Ayuntamiento de Sant Josep

El curso de primeros auxilios, impartido por Emergency Staff y con una validez de tres años, contó con la participación de todos los monitores y directores de las escuelas de verano. La formación incluyó contenidos sobre la actuación ante hemorragias, golpes de calor, mareos y atragantamientos, así como maniobras de desobstrucción en niños, la posición lateral de seguridad y el uso del desfibrilador, entre otros aspectos esenciales para responder adecuadamente ante posibles emergencias.

Por otra parte, el Espai Jove Xerinola, en Sant Jordi, acogió de lunes a viernes un curso de informática impartido por Carlos Fernández, de Code Academy, en el que participaron 11 jóvenes.

Durante el taller, los asistentes aprendieron a programar desde cero el videojuego 'Missió Posidònia', una propuesta educativa con un mensaje de concienciación ambiental centrado en la protección de la posidonia oceánica, un hábitat marino clave para la biodiversidad de las Pitiusas.

El proyecto permitió a los participantes desarrollar habilidades de programación, creatividad y resolución de problemas, además de profundizar en la importancia de preservar este ecosistema.