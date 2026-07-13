Playas de Ibiza
Reabren al baño Platges de Comte tras el cierre por un vertido de combustible
El Ayuntamiento de Sant Josep anuncia la reapertura de la playa, que permanecía cerrada desde el domingo al mediodía
Platges de Comte vuelve a estar abierta al baño. El Ayuntamiento de Sant Josep ha anunciado alrededor de las 8.30 horas de este lunes la reapertura de esta playa, una de las más frecuentadas de Ibiza, después de que permaneciera cerrada desde el domingo al mediodía por la presencia de una mancha de combustible en el agua.
El cierre se decretó poco después de las 13 horas, en plena jornada de verano y con la cala llena de bañistas. Los socorristas izaron la bandera roja después de percibir un fuerte olor y detectar una mancha de combustible en el mar.
La concejala de Medio Ambiente y Litoral, Felicia Bocú, explicó entonces que el servicio de coordinación de playas tomó muestras del agua para analizar su estado y que la prohibición del baño se mantenía por precaución, hasta poder garantizar la seguridad de los usuarios.
La previsión municipal, en cualquier caso, no apuntaba a un cierre prolongado. Bocú señaló además que se trataba de una mancha superficial de combustible que suele volatilizarse por evaporación.
Un domingo complicado
El cierre sorprendió a muchos bañistas que disfrutaban del domingo en Platges de Comte. Algunos abandonaron la cala al conocer la prohibición, mientras que otros permanecieron en la arena e incluso hicieron caso omiso de la bandera roja. La situación obligó al equipo de socorrismo a alertar de forma constante a quienes se metían en el agua pese a la señalización.
Tras detectarse la contaminación, los servicios de socorrismo y de playas inspeccionaron también las embarcaciones fondeadas en la zona para comprobar si alguna podía haber provocado el vertido. No se encontraron indicios que apuntaran a ninguna de ellas como origen de la mancha.
El Ayuntamiento sospecha que podía tratarse de un vertido de gasóleo arrastrado por la corriente, posiblemente procedente de alguna embarcación que hubiera cargado combustible en el mar.
Con la reapertura anunciada este lunes por la mañana, Platges de Comte recupera la normalidad después de una jornada atípica en una de las playas más visitadas del municipio.
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