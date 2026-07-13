Playas de Ibiza: Mediodía complicado en Platges de Comte, cerrada al baño por un vertido de combustible de un barco

Prohibido el baño. En plena temporada de verano y en domingo. Con la playa llena hasta los topes. Eran poco más de la una del mediodía cuando en la torre de vigilancia de Platges de Comte se izaba la bandera roja. «La playa está cerrada al baño», comentaban sorprendidos quienes disfrutaban de un día soleado en una de las calas preferidas por turistas y lugareños.

Sant Josep decidió vetar la playa al baño después de que los socorristas percibieran un fuerte olor y detectaran la presencia de una mancha de combustible, según confirmaba a este diario la concejala de Medio Ambiente y Litoral, Felicia Bocú.

Según explicó, el servicio de coordinación de playas de la localidad tomó muestras del agua en ese mismo momento para analizar su estado. De momento, se mantiene la prohibición del baño para evitar riesgos y hasta que se pueda garantizar la seguridad de los usuarios, según indicó ayer por la tarde el Ayuntamiento de Sant Josep.

Bocú detalló, minutos después de que se cerrara al baño la cala, que se trataba de una mancha superficial de combustible que acaba volatilizándose por evaporación. Es decir, que la previsión no auguraba, en principio, un cierre prolongado del arenal.

Tras detectar la contaminación, los servicios de socorrismo y de playas de la localidad inspeccionaron las embarcaciones fondeadas en la zona, que en esos momentos eran unas cuantas, para comprobar si alguna de ellas había provocado el vertido. A pesar de las pesquisas, no encontraron ningún indicio de que alguna de las embarcaciones fondeadas fuera la causante del vertido contaminante.

Por ello, Sant Josep sospecha que se trata de un vertido de gasóleo arrastrado por la corriente y procedente de alguna embarcación que hubiera cargado combustible en el mar. El Ayuntamiento tomará esta misma mañana nuevas muestras de agua para comprobar si quedan rastros de contaminación, señaló la concejala de Playas.

Bañistas que obvian la bandera roja

El izado de la bandera roja en Platges de Comte complicó la jornada al equipo de socorrismo. Algunos bañistas, al enterarse de que no se podían bañar, optaron por abandonar la cala. Sin embargo, otros decidieron quedarse y hacer caso omiso de la clara señalización.

Así, al socorrista no le quedó más remedio que pasarse buena parte del mediodía informando, prácticamente uno por uno, a los bañistas que se metían en el agua. Comenzaba por uno de los extremos y, cuando llegaba al final de la cala, los del principio ya se habían metido en el agua.

El litoral de Sant Josep ya sufrió otro episodio de contaminación por un vertido de combustible el pasado mes de abril, cuando llegaron restos de un yate hundido en la bocana del puerto de Ibiza hasta el extremo sur de Platja d’en Bossa y la Xanga. Entonces, esta zona quedó cerrada al baño durante un día.