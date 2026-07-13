Todo lo que pasa esta semana en Pacha Ibiza

Pacha Ibiza comienza una nueva semana con siete noches consecutivas dedicadas a diferentes estilos de la música electrónica. La discoteca reúne a artistas internacionales, residencias consolidadas y algunas de las fiestas más reconocidas de la temporada en Ibiza.

La semana comienza este lunes con Sonny Fodera, que regresa a Pacha Ibiza para protagonizar su segunda residencia después de una exitosa primera temporada en la isla. Convertido en una de las figuras internacionales más influyentes del house actual, el artista volverá a ocupar las noches de los lunes con una propuesta marcada por las voces, los ritmos constantes y una energía positiva.

Canciones como 'Somedays', 'Think About Us' y 'One Night' formarán parte de una sesión que busca mantener la conexión con la pista de principio a fin. Con su mezcla de house melódico, producciones vocales y transiciones fluidas, Sonny Fodera abre una semana que reúne propuestas para distintos públicos.

Siete noches con diferentes estilos

El martes será el turno de RÜFÜS DU SOL [DJ SET], una de las actuaciones más esperadas de la programación. El grupo australiano ofrecerá una de las cuatro fechas especiales que protagonizará durante los martes de julio en Pacha Ibiza.

Su sonido emotivo, melódico y orientado a la pista de baile llegará acompañado por ANOTR y Rafael. Cada fecha de esta residencia contará con una selección artística diferente, lo que permitirá ofrecer una experiencia propia en cada sesión.

El miércoles regresará BLOND:ISH con la segunda temporada de Abracadabra. Después de convertirse en una de las noches más comentadas de la isla, la fiesta vuelve con una propuesta centrada en el house y en la energía que caracteriza a su creadora.

Marco Carola pinchando en Pacha Ibiza. / RAÚL SÁNCHEZ

BLOND:ISH compartirá cartel con Monolink, que presentará su formato híbrido, además de Samm y Peace Control. Abracadabra mantiene su programación semanal hasta el 29 de julio y se presenta como una de las citas destacadas de los miércoles en Ibiza.

El jueves, Pure Pacha recibirá a Purple Disco Machine. El productor alemán, uno de los principales representantes del disco-house contemporáneo, llevará a la pista sus ritmos funk y algunas de sus producciones más conocidas.

Ganador de un premio GRAMMY y responsable de éxitos internacionales como 'Hypnotized', Purple Disco Machine acumula más de 1.500 millones de reproducciones. Disco Dom, Deer Jade y David Bay completarán el cartel de una noche vinculada al ambiente festivo y elegante de Pure Pacha, una fiesta con más de veinte años de historia.

El viernes llegará Music On, la residencia liderada por Marco Carola. El dj napolitano volverá a situarse al frente de una de las noches más demandadas de la temporada ibicenca, conocida por sus largas sesiones y por una selección musical centrada en el techno y el tech-house.

Marco Carola estará acompañado por Vintage Culture, Hot Since 82 e Idriss D. Los cuatro artistas formarán un cartel pensado para mantener un ritmo continuo durante toda la madrugada.

El fin de semana en Pacha Ibiza

La programación continuará el sábado con Roger Sanchez al frente de Flower Power. Tras treinta años actuando en Pacha Ibiza, el artista neoyorquino regresa como residente para iniciar una nueva etapa dentro de esta histórica fiesta.

Flower Power en Pacha Ibiza. / Pacha Ibiza

Roger Sanchez compartirá cabina con David Morales, Olive F y Kristen Knight. La sesión combinará el sonido house del residente con las propuestas de sus invitados en una noche centrada en la música, el amor y la libertad.

Flower Power se celebra todos los sábados desde el 13 de junio hasta el 29 de agosto. La residencia conecta la historia de la fiesta con una programación musical actual, manteniendo algunos de los valores que han definido su identidad en Ibiza.

La semana finalizará el domingo con una nueva edición de Solomun+1. En esta ocasión, Solomun compartirá la cabina únicamente con Peggy Gou, manteniendo la fórmula que ha convertido esta residencia en una de las más reconocidas de la isla.

Solomun +1. / SOLOMUN

Desde su nacimiento en 2013, Solomun+1 apuesta por largas sesiones y por el intercambio musical entre el residente y un solo artista invitado. La ubicación de la cabina en el centro de la sala refuerza además la cercanía con el público y la conexión con la pista de baile.

Bajo el mensaje 'Nobody Is Not Loved', la fiesta continuará todos los domingos hasta el 4 de octubre. La actuación conjunta de Solomun y Peggy Gou cerrará una semana que reúne house, disco, techno y sonidos melódicos en Pacha Ibiza.

Todas las sesiones se celebrarán de 23 a 6 horas. Siete noches con propuestas diferentes convierten la programación semanal de Pacha Ibiza en una de las más completas del calendario nocturno de la isla.