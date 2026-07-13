El operativo de emergencias activado por el incendio que está quemando parte del importante humedal de ses Feixes des Prat de ses Monges, en el municipio de Santa Eulària, ya ha localizado el origen de las llamas: un hornillo que estaban utilizando los dos okupas de una infravivienda, que han sido identificados por la Policía Local de Ibiza junto a una tercera persona, moradora de otra infravivienda situada a escasos metros. Los dos presuntos responsables del fuego son Armando J. M. y Hassan H. M., extranjeros residentes en Ibiza. El tercer identificado por la policía es el español Miguel V. V.

Las llamas se pueden haber originado por varias causas, como por ejemplo la caída del hornillo o que una chispa del camping gas saltara a la vegetación que rodea a estas infraviviendas, hogar de decenas de aves y otros animales. Fuentes del operativo explican que los dos hombres que han sido identificados estaban cocinando la comida del mediodía cuando la cosa "se ha descontrolado y la han liado parda". La llamada de aviso se recibió a las 14.45 horas y al incendio acudieron tanto bomberos, que han tenido que activar una unidad de refuerzo, como agentes del Ibanat la Policía Local de Ibiza y Santa Eulària y la Guardia Civil. En el operativo también ha participado un helicóptero del Ibanat.

El operativo de emergencias localiza el origen del incendio de ses Feixes des Prat de ses Monges de Ibiza /

Precisamente, dos números de la Benemérita han sido los primeros en intentar apagar las llamas con los medios de que disponen en sus vehículos oficiales, según han explicado varios vecinos.

Una finca con gallos de pelea

Los tres identificados por la Policía Local viven en estas dos viviendas separadas por apenas unos metros. En una de ellas, en la que reside Miguel V. V., el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, junto con un veterinario del Departamento de Ganadería del Consell de Ibiza, realizó una inspección en diciembre de 2023, pocos meses después de que se declarase otro incendio en la misma zona provocado por uno de los identificados, que según las mismas fuentes sufre el síndrome de Diógenes. En esta finca había 160 jaulas con 55 gallinas y 142 gallos de raza aviar combatiente español presuntamente destinados a peleas de gallos ilegales, informa el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Los animales presentaban amputaciones de cresta, babilla, orejas y plumas arrancadas de las extremidades. La persona cuidadora de las aves que estaba presente en el terreno durante la inspección, no carecía de un certificado veterinario, requerido por los agentes, para justificar las amputaciones. Además, en un almacén de la finca hallaron medicamentos de uso veterinario, también sin recetas ni ningún registro de los productos.

La Guardia Civil levantó, a causa de estos hechos, una infracción al propietario por incumplir la normativa de bienestar animal, así como la normativa de explotaciones agrícolas, de medicamentos veterinarios, la ley urbanismo y la ley de residuos, añaden en la nota. El Seprona abrió diligencias e investigará a tres personas, propietarios de los gallos, relacionadas por el presunto delito por mutilación animal sin certificado veterinario.

El incendio que se ha iniciado este mediodía, que ha generado una imponente columna de humo negro visible a kilómetros de distancia, está ya estabilizado.