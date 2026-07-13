Nace en Mallorca la Plataforma contra el traslado de residuos: "Este proyecto carga sobre los habitantes de la isla la mala gestión y el fracaso del Consell de Ibiza"

Asociaciones vecinales y ecologistas empiezan a organizarse contra el inminente traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. Hasta 17 entidades constituyeron el pasado jueves 9 de julio en el Casal de Barri de Son Sardina la nueva Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza, organización que a partir de ahora aglutinará a los colectivos que rechazan la iniciativa impulsada por los Consells de Mallorca e Ibiza que empezará este 15 de julio.

Formada por entidades como el GOB, Terraferida, la Associació de Veïnats de Son Sardina o la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, entre otros, la Plataforma nace ante las dudas que el traslado ha generado entre vecinos y ecologistas. Según han explicado en una nota de prensa, una de las intenciones de la Plataforma es "impulsar iniciativas de divulgación y movilización contra" el traslado.

El riesgo de accidentes y vertidos; el incremento de las escorias y cenizas generadas por la incineración de la basura; el peligro de agotamiento prematuro del vertedero de escorias de Mallorca; el riesgo de colapso del depósito de seguridad de Mallorca; y el fraude en la reducción de la tarifa de basuras son, entre otros, algunos de los asuntos que se denuncian desde la Plataforma.

La organización considera que "este proyecto carga sobre todos los habitantes de Mallorca la mala gestión y el fracaso del Consell de Ibiza, donde se recicla menos que en otras zonas y donde todavía está por desarrollar un Plan Director de residuos completo, coherente y acorde a los principios de la UE de prevenir, reutilizar y reciclar".

La Plataforma se constituye además escasos días después de que el GOB presentara un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato para el transporte de los desechos entre ambas islas. La organización ecologista considera que el procedimiento empleado para adjudicar el servicio presenta irregularidades y confía en que la vía judicial contribuya a frenar un proyecto que, según denunciaron, supondrá un incremento de los impactos ambientales y económicos derivados de la incineración en Son Reus.