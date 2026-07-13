Marienna Sánchez-Jáuregui toma el relevo al frente del Rotary Club de Ibiza

El Rotary Club de Ibiza ya tiene nueva presidenta. Marienna Sánchez-Jáuregui tomó el pasado viernes el relevo de Antonio Marí durante la tradicional cena de cambio de presidencia, una de las citas más importantes del calendario de la entidad y que cada verano reúne a socios, familiares e invitados para dar la bienvenida a una nueva etapa.

La celebración tuvo lugar en One Ibiza Suites, en Figueretes, donde, además de los miembros del club ibicenco, asistieron rotarios llegados de Francia e Italia. Tampoco faltó Eladio Merino, fundador y miembro honorario del Rotary Club de Ibiza, cuya presencia sirvió para recordar los primeros años de una entidad que lleva décadas impulsando iniciativas solidarias en la isla.

Después de la cena llegó el momento más esperado de la noche: el cambio de presidencia. Antonio Marí cedió el testigo a Marienna Sánchez-Jáuregui, exalcaldesa de Ibiza, que estará al frente del club durante los próximos doce meses.

Antes de despedirse del cargo, Marí hizo balance de un año en el que el club ha seguido colaborando con diferentes proyectos sociales y agradeció el respaldo recibido por parte de los socios durante su mandato.

Sánchez-Jáuregui, por su parte, afronta esta nueva responsabilidad con la intención de reforzar la presencia del club en la vida social de la isla. En su primera intervención como presidenta explicó que su objetivo pasa por centrar buena parte de los esfuerzos en ayudar a dar respuesta a "algunas de las necesidades más urgentes de Ibiza", apoyando proyectos solidarios y trabajando junto a entidades que desarrollan su labor con colectivos vulnerables.

El reconocimiento 'Paul Harris'

La ceremonia dejó también uno de los momentos más emotivos de la noche con la entrega de la distinción 'Paul Harris', el reconocimiento más importante que concede Rotary International, que toma su nombre del fundador de la organización. El galardón recayó en los expresidentes Núria Jaumà y Pablo Vaggione por su trayectoria y compromiso con el club.

El Rotary Club de Ibiza forma parte de Rotary International, una organización presente en todo el mundo que promueve proyectos humanitarios, educativos y sociales. En la isla, la entidad colabora de forma habitual con asociaciones locales y organiza distintas iniciativas solidarias para recaudar fondos destinados a diferentes causas.

La velada terminó con el tradicional brindis por el nuevo año rotario y con Marienna Sánchez-Jáuregui al frente de una nueva etapa en la que el club espera seguir ampliando su labor social.