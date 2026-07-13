Entrevista | Marc Serra Músico
Marc Serra: "Hay músicos de Ibiza que han dejado huella internacional. La isla da muchas oportunidades a la gente que empieza"
El joven músico ibicenco Marc Serra, que está dando una "pequeña" gira por Ibiza, ha recibido varias becas y estudia en la universidad de Berklee: "Tuve suerte de que me dieran esa oportunidad"
Marc Serra Bofill, nacido en Ibiza en 2006, es un joven guitarrista que ha formado parte de varias bandas, como The New Young Polaks o Little Pomegranate Honey. Además, estudia actualmente en la prestigiosa universidad de música Berklee, en Boston, donde accedió gracias a una beca. El año pasado recibió también la beca Gibson Gives de la fundación Latin Grammy y este pasado sábado tocó con la banda Washington St Quarter, acompañado por Matteo Crocetti y otros alumnos de Berklee.
¿Le parece si empezamos por el principio? ¿De dónde viene su pasión por la música?
Diría que desde muy pequeño, mi padre tocaba la guitarra y le gustaba mucho la música, así que yo creo que fue un poco esa simbiosis.
¿Cuándo empezó a tocar?
Empecé a tocar con cinco, cuatro años. No me acuerdo bien, si te soy sincero.
¿Y cuándo decidió dedicar su vida a ello?
Bueno, yo lo tuve más o menos claro cuando tenía como catorce o quince, que ya empezaba a hacer conciertos y veía que esto podía ser una cosa viable.
¿Cuáles son algunas de sus mayores inspiraciones como músico?
En la guitarra, hablando, por ejemplo, de jazz, diría que gente como Kurt Rosenwinkel, Julian Lage, Pat Metheny, Tom Ollendorf... Y luego también gente del soul como B. B. King, Etta Jones o Ella Fitzgerald, gente así.
Respecto a su estilo musical, ¿qué es lo que más le gusta tocar? ¿Te definirías dentro algún género?
A ver, en el fondo, tocando, me pondría en dos categorías. Lo que más hago ahora y lo que más me apasiona es el jazz, pero aún así yo diría que tengo mucha pasión también por la música americana: soul y sobre todo mucho blues. Los dos me encantan.
Ahora está en el Berklee College of Music.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es que consiguió entrar ahí? No creo que se vean ibicencos muy a menudo.
Pues mira, hay otro ibicenco ahora mismo. Hay pocos que hayan estudiado ahí a lo largo de los años, pero sí que hay este y hay también un pianista de Mallorca que estudió ahí hace años. Muchos de mis héroes estudiaron ahí, como John Scofield o Kurt Rosenwinkel. Pat Metheny fue profesor ahí, también. O sea, muchos de mis ídolos estudiaron ahí, así que era para mí algo importante y decidí aplicar. Lo hice, me dieron una beca y entonces ya dije, pues me voy para allá.
Estar con gente de tanto calibre inspira y te ayuda a mejorar. Los ves hacer cosas que no creías posibles"
¿Cómo consiguió la beca?
Pues nada, hice una audición y las becas van ahí, tuve la suerte, sinceramente, de que me dieran esa oportunidad para ir y muy contento.
¿Considera que fue pura suerte?
A ver, puse mi parte, pero suerte hubo mucha, por supuesto.
¿Qué tal por la universidad?
Muy bien, se echa de menos el sol de Ibiza, la verdad, comparado con Boston, pero muy bien. La gente ahí son bichos, son músicos muy top, con, por ejemplo, los que estoy tocando ahora en estos conciertos, todos ahí son músicos de Berklee. Estar en una escuela donde hay gente de tanto calibre y con tanta pasión por la música te inspira y te ayuda a mejorar, simplemente por ver a la gente cómo hace cosas que tú no te imaginabas posibles.
¿A qué se está dedicando ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo, estando aquí en la isla, estamos haciendo conciertos con esta pequeña banda que se ha formado, Washington St Quarter, tocando temas míos y del resto del grupo de jazz. Y nada, aquí estamos, haciendo una pequeña gira por Ibiza. Aparte de eso, estamos planteándonos hacer grabaciones ahora en un par de meses, así que a lo mejor sale algo, a lo mejor no, quién sabe. Pero la idea está ahí.
¿Aparte de esas grabaciones, algún otro plan para el futuro cercano?
Bueno, yo intento tomar las cosas con el día a día, porque la verdad es que con cómo va todo... No sé, ahora mismo estoy en Estados Unidos y está Trump, a lo mejor me echan mañana, ¿quién sabe? Así que tampoco intento pensar a muy largo plazo. Pero nada, por supuesto, continuaré en la música y ya saldrán más cosas.
¿Sabría decir si Ibiza ha influenciado de alguna manera su carrera o su estilo musical?
Pues yo diría que sí. De diferentes maneras, gente que me he encontrado aquí, profesores míos. Por ejemplo, Norberto Rodríguez, un guitarrista cubano que vivió aquí muchos años. Es para mí uno de los mejores guitarristas que he visto en mi vida, un genio. Sinceramente, él me ha ayudado mucho. Sin él, yo no habría hecho nada. Aparte de eso, diría que la isla es muy cercana a la música en el sentido de que da muchas oportunidades a la gente que empieza. Esto a lo mejor en una gran ciudad no pasaría tanto, es más difícil. Yo creo que eso está bien, porque al final te encuentras a mucha gente muy top. Ahora mismo, en capitales, como Madrid o Barcelona, hay gente ibicenca. Pere Navarro, Omar Alcaide... Son gente que ha hecho una marca, no solo en la huella de Ibiza, sino en la internacional. Omar Alcaide, yo voy a Boston, hablo de él y la gente sabe quién es. Para que veas, hay nombres y creo que esa oportunidad que se da a los músicos de aquí lleva a grandes cosas.
Ha recibido también la beca de Latin Grammy.
Sí, me acaban de confirmar justo hace dos días que la recibo este año. Estoy muy contento, de verdad, fue una oportunidad también lo de esta beca. Ya tenía una beca de Gibson, pero escuché de esta oportunidad y me presenté también. Tuve la suerte de estar entre uno de los tres ganadores de ella.
Suscríbete para seguir leyendo