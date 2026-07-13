Llama la atención: El nuevo episodio de violencia protagonizado por un paciente en el centro de salud de Sant Antoni

El nuevo episodio de violencia protagonizado por un paciente en el centro de salud de Sant Antoni. El usuario pateó a una médica y escupió a una enfermera. El personal de seguridad lo redujo hasta que llegó la Policía Local de Sant Antoni para detenerlo. El ambulatorio portmanyí acumula una larga lista de agresiones por parte de los pacientes.

Llama la atención

Que el precio del hielo se haya disparado en Ibiza por el aumento de los costes de la electricidad y el plástico, que ha sido de entre un 37% y un 47%, según denuncian los productores de la isla. Esto les ha obligado a incrementar el precio de su producto entre un 10% y un 12%. Eso sí, aunque la temporada comenzó floja para ellos, en junio, con la llegada del calor, se recuperaron.

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Que la plena temporada turística sea, para los negocios de Santa Gertrudis, temporada baja, según explican sus responsables. A pesar de que es habitual verlo lleno por las noches, los comerciantes y restauradores explican que, para ellos, los meses buenos son los de justo antes y justo después de los tradicionalmente más fuertes: abril y mayo y octubre y noviembre.